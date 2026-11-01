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Bugün maç var mı? 1 Kasım Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 1 Kasım Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak futbol karşılaşmaları, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın önemli maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, “Bugün maç var mı?”, “1 Kasım Pazar hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra Avrupa liglerindeki karşılaşmaların yayın programı da merak ediliyor.

Bugün maç var mı? 1 Kasım  Pazar günü futbol heyecanını ekran başında takip etmek isteyen izleyiciler, günün karşılaşma takvimini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımların sahaya çıkacağı günde Avrupa futbolundan da önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Peki, 1 Kasım Pazar günü hangi maçlar oynanacak? Maçlar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve canlı yayın kanalları…

YAYIN AKIŞI

  • 10:00 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
  • 12:00 - TRT Spor - Yüz Yüze Futbol
  • 13:30 - TRT Spor - Ekenler Beton Sivasspor - Boluspor
  • 13:30 - beIN Sports 2 - Amed SF - Eyüpspor
  • 14:00 - A Spor - Bir Zamanlar Futbol
  • 14:30 - S Sport Plus - Como - Venezia
  • 15:30 - S Sport Plus - St. Pauli - Nürnberg
  • 16:00 - A Spor - Skorboard
  • 16:00 - beIN Sports 2 - Başakşehir FK - Samsunspor
  • 16:00 - TRT Spor - Iğdır FK - Antalyaspor
  • 16:00 - beIN Sports 1 - Trabzonspor - Gaziantep FK
  • 16:00 - S Sport Plus - Getafe - Sevilla
  • 16:00 - S Sport Plus - Falkirk - Celtic

  • 16:45 - A Spor - Devre Arası
  • 17:00 - beIN Sports 4 - Strasbourg - Auxerre
  • 17:00 - A Spor - Skorboard
  • 17:00 - S Sport Plus - Frosinone - Torino
  • 17:00 - S Sport Plus - Lazio - Cagliari
  • 17:30 - S Sport Plus - Union Berlin - Köln
  • 17:30 - S Sport Plus - Hearts - Hibernian
  • 18:00 - beIN Sports 1 - beIN Süper Lig
  • 18:15 - S Sport Plus - Racing Santander - Real Madrid
  • 19:00 - beIN Sports 1 - Kasımpaşa - Beşiktaş
  • 19:00 - A Spor - Skorboard
  • 19:00 - beIN Sports 2 - Bodrum FK - Ümraniyespor
  • 19:00 - TRT Spor - Bodrum FK - Emin Evim Ümraniyespor
  • 19:15 - beIN Sports 4 - Paris FC - Monaco
  • 19:30 - S Sport Plus - Eintracht Frankfurt - Hamburg
  • 19:30 - beIN Sports 3 - Liverpool - Arsenal
  • 20:00 - S Sport Plus - Lecce - Genoa
  • 20:30 - S Sport Plus - Elche - Valencia
  • 21:00 - A Spor - Takım Oyunu
  • 22:45 - S Sport Plus - Juventus - Napoli
  • 22:45 - beIN Sports 3 - Marseille - Toulouse
  • 23:00 - S Sport Plus - Athletic Bilbao - Real Sociedad
  • 23:00 - A Spor - Artı Futbol
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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