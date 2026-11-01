Bugün maç var mı? 1 Kasım Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 1 Kasım Pazar günü futbol heyecanını ekran başında takip etmek isteyen izleyiciler, günün karşılaşma takvimini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımların sahaya çıkacağı günde Avrupa futbolundan da önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Peki, 1 Kasım Pazar günü hangi maçlar oynanacak? Maçlar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve canlı yayın kanalları…

YAYIN AKIŞI

10:00 - A Spor - Avrupa'dan Futbol

- Avrupa'dan Futbol 12:00 - TRT Spor - Yüz Yüze Futbol

13:30 - TRT Spor - Ekenler Beton Sivasspor - Boluspor

13:30 - beIN Sports 2 - Amed SF - Eyüpspor

14:00 - A Spor - Bir Zamanlar Futbol

14:30 - S Sport Plus - Como - Venezia

15:30 - S Sport Plus - St. Pauli - Nürnberg

16:00 - A Spor - Skorboard

16:00 - beIN Sports 2 - Başakşehir FK - Samsunspor

16:00 - TRT Spor - Iğdır FK - Antalyaspor

16:00 - beIN Sports 1 - Trabzonspor - Gaziantep FK

16:00 - S Sport Plus - Getafe - Sevilla

16:00 - S Sport Plus - Falkirk - Celtic