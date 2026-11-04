Bugün İstanbul'da kreşler ve anaokulları tatil mi? 4 Kasım Çarşamba yağmur tatili var mı?

İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları, anaokullarını ya da kreşleri tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle bugün İstanbul genelinde resmi ve özel okullarda eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da bugün kreşlerin ve anaokullarının durumuna dair son gelişmeler.

BUGÜN İSTANBUL'DA KREŞLER TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden kreşler için açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle bugün İstanbul'daki kreşlerin normal şekilde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Özel kreşlerin işleyişine ilişkin bilgi almak isteyen velilerin, çocuklarının devam ettiği kurumla iletişime geçmesi öneriliyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA ANAOKULLARI TATİL Mİ?

İstanbul'da anaokulları da bugün açık. İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım Çarşamba günü için resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Mevcut duruma göre anaokullarında da eğitim-öğretim normal programla sürecek.

İSTANBUL'DA YAĞMUR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da bugün için ilan edilmiş bir yağmur tatili bulunmuyor. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarmakla birlikte okulların tatil edilmesine yönelik bir karar almadı. Olası yeni bir karar halinde açıklamanın İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul Valiliği'nin Meteoroloji'ye dayandırdığı açıklamaya göre kentte bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olması ve rüzgarın kısa süreli olarak saatte 50 ile 70 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

AKOM'un açıklamasına göre kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebilecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 12 ile 14 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yağışın sabah saatlerinde etkisini artırması beklendiği için kreşe ve anaokuluna gidecek çocukların hava koşullarına uygun giydirilmesi önem taşıyor. Velilerin çocukları için yağmurluk ve yedek kıyafet bulundurması, sabah trafiğinin yağış nedeniyle yoğunlaşabileceğini göz önünde bulundurarak evden daha erken çıkması öneriliyor. Su birikintilerinin oluştuğu alt geçitlerden ve yollardan uzak durulması da gerekiyor.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN VAR MI?

İstanbul Valiliği'nden bugün için kamu personeline yönelik bir idari izin kararı da açıklanmadı. Valilik, daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle okulları tatil ettiği günlerde gaziler, engelliler, hamile kadınlar ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu personelini idari izinli saymıştı. Ancak bugün için böyle bir karar bulunmuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.