Yeni sezona Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk ciddi hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden AC Monza ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Galatasaray Monza maçı ne zaman? Detaylar...

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Evet, Galatasaray bugün hazırlık maçında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampındaki ilk ciddi sınavında İtalya Serie A temsilcisi AC Monza ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray için bu mücadele, fiziksel durumun değerlendirilmesi ve takım uyumunun artırılması açısından önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un karşılaşmada farklı oyuncu gruplarına şans vermesi ve yeni transferleri sahada değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig’de başlayacak yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarıyla eksiklerini görmeyi ve ideal kadro yapısını oluşturmayı hedefliyor. Monza karşılaşması da bu süreçte takımın gelişimini ölçmek adına kritik karşılaşmalardan biri olacak.

GALATASARAY MONZA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile AC Monza arasındaki hazırlık maçı 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Monza hazırlık karşılaşması TSİ 21.00’de başlayacak.

Mücadele, Avusturya’nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena’da oynanacak. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Summer Series Upper Austria kapsamında yapılacak karşılaşmada Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk ciddi testlerinden birini verecek.

Karşılaşmanın başlama saati nedeniyle Türkiye’deki taraftarlar mücadeleyi akşam saatlerinde takip edebilecek. Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımın sezon öncesi performansını ve oyuncuların form durumunu yakından izleme fırsatı bulacak.