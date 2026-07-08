Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 8 Temmuz Çarşamba bu akşam Dünya Kupası neden yok?

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? Futbolseverlerin yakından takip ettiği 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait maç programı netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final karşılaşmaları öncesinde takvime bir günlük ara verildi. Bu nedenle bugün Dünya Kupası kapsamında resmi bir maç oynanmayacak. Peki, 8 Temmuz Çarşamba bu akşam Dünya Kupası neden yok? Detaylar...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü resmi maç programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor.

Turnuvada son 16 turunun tamamlanmasının ardından organizasyon takvimi doğrultusunda çeyrek final maçları öncesinde bir günlük ara verildi. Bu nedenle futbolseverler bugün Dünya Kupası karşılaşması izleyemeyecek.

Gün içerisinde spor yayıncıları tarafından Dünya Kupası'na ilişkin analiz programları, özet görüntüler ve turnuva değerlendirmeleri ekranlarda yer almaya devam edecek.

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

8 Temmuz 2026 Çarşamba gününün futbol programında hazırlık maçı ile UEFA organizasyonlarının ilk eleme turu karşılaşmaları oynanacak.

Hazırlık Maçı

20.30 | Fenerbahçe - Admira Wacker (TV100)

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu

18.00 | Kairat - Sutjeska Niksic

19.00 | Flora Tallinn - Iberia 1999

20.00 | ML Vitebsk - Universitatea Craiova

20.00 | Petrocub - Egnatia

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu

19.00 | Zira - Torpedo Kutaisi

20.30 | Connah's Quay - Ballkani

20.30 | Differdange 03 - Ilves Tampere

Günün futbol takviminde Dünya Kupası maçı yer almasa da Avrupa kupalarının eleme aşamasındaki karşılaşmalar ile hazırlık müsabakaları futbolseverleri bekliyor.

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA BU AKŞAM DÜNYA KUPASI NEDEN YOK?

2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final öncesinde resmi maç takvimine bir günlük ara verildi.

Turnuva programı kapsamında verilen bu ara sonrasında çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu nedenle 8 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası fikstüründe herhangi bir resmi mücadele bulunmuyor.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselecek ekipleri belirleyecek çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde açıklandı:

9 Temmuz 2026 Perşembe | 23.00: Fransa - Fas

10 Temmuz 2026 Cuma | 22.00: İspanya - Belçika

12 Temmuz 2026 Pazar | 00.00: Norveç - İngiltere

12 Temmuz 2026 Pazar | 04.00: Arjantin - İsviçre

Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından turnuvada yarı finale yükselen dört takım kesinlik kazanacak. Bu takvim doğrultusunda Dünya Kupası heyecanı 9 Temmuz Perşembe günü yeniden başlayacak.