Bu gece gökyüzünde gülen yüz mü olacak? Gülen yüz saat kaçta, ne zaman olacak?

Gökyüzüne bakanları şaşırtacak nadir bir doğa olayı bu gece yaşanabilir. Ay, Satürn ve Neptün'ün gökyüzündeki dikkat çekici dizilimi, ortaya "gülen yüz"ü andıran ilginç bir görüntü çıkaracak. Gün batımının ardından kısa bir zaman diliminde izlenebilecek bu özel kavuşum, "Bu gece gökyüzünde gülen yüz mü olacak?", "Ne zaman ve saat kaçta görülecek?" sorularını da beraberinde getirdi. Gözlerin batı ufkuna çevrileceği bu etkileyici anın ayrıntıları merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

BU GECE GÖK YÜZÜNDE GÜLEN YÜZ MÜ OLACAK?

Evet, 23 Ocak Cuma akşamı gökyüzü, nadir rastlanan görsel bir doğa olayına sahne olacak. Ay, Satürn ve Neptün'ün aynı doğrultuda dizilmesiyle oluşacak bu özel gök olayı, gökyüzünde adeta bir "gülen yüz" görüntüsü ortaya çıkaracak. Bu dizilim, hem amatör gökyüzü gözlemcilerinin hem de gökbilim meraklılarının dikkatini çeken, oldukça ender görülen bir kavuşum olarak öne çıkıyor.

BU GECE GÖK YÜZÜNDE GÜLEN YÜZ NEDEN OLACAK?

"Gülen yüz" görüntüsünün oluşmasının nedeni, Ay'ın hilal evresinde olması ve Satürn ile Neptün'ün Ay'ın hemen üzerinde yan yana konumlanmasıdır. Hilal şeklindeki Ay, gökyüzünde bir ağız izlenimi verirken; Satürn ve Neptün ise bu figürün iki gözü gibi algılanacak. Gökbiliminde bu tür yakın dizilimlere kavuşum adı veriliyor. Üç gök cisminin aynı anda bu kadar estetik bir görünüm oluşturması ise oldukça nadir rastlanan bir durum.

GÜLEN YÜZ NE ZAMAN OLACAK?

Bu etkileyici gökyüzü olayı, 23 Ocak Cuma akşamı, gün batımının hemen ardından gözlemlenebilecek. Ay'ın hilal evresinde olduğu bu zaman dilimi, gökyüzünün henüz tamamen kararmadığı ama gök cisimlerinin seçilebildiği ideal bir gözlem aralığı sunuyor. Kavuşum kısa süreli olacağı için, gökyüzünü erken saatlerde takip etmek büyük önem taşıyor.

GÜLEN YÜZ SAAT KAÇTA OLACAK?

Gülen yüz şeklindeki dizilim, gün batımından sonraki ilk 30–60 dakika içinde en net haliyle görülebilecek. Ay ve Satürn, hava kararmaya başladığında çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek. Ancak Neptün oldukça sönük bir gezegen olduğu için, onu görebilmek adına dürbün ya da teleskop kullanılması gerekiyor. Saat ilerledikçe gök cisimleri ufka daha da yaklaşacağından, gözlem için erken davranmak tavsiye ediliyor.

GÜLEN YÜZ NEREDEN İZLENİR?

Bu özel gökyüzü olayı, batı ufkuna yakın bir konumda gözlemlenecek. Bu nedenle, yüksek binaların, ağaçların veya dağların görüşü kapatmadığı açık alanlar tercih edilmeli. Şehir ışıklarından uzak, mümkünse kırsal bölgeler gözlem için daha avantajlı olacak. Ay ve Satürn çıplak gözle seçilebilse de, Neptün'ü görmek isteyenlerin dürbün veya teleskop kullanması öneriliyor. Astrofotoğrafçılar için de bu nadir dizilim, kaçırılmayacak bir kare sunacak.