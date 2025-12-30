Haberler

Bu akşam İstanbul'a kar yağacak mı, hangi ilçelere kar yağacak?

Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden kış severleri sevindiren bir açıklama geldi. Yapılan resmi duyuruda, bu akşamdan itibaren kent genelinde bazı bölgelerde kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamanın ardından "İstanbul'da bu akşam kar yağacak mı?" ve "Hangi ilçelerde kar bekleniyor?" soruları gündeme geldi.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine dayanarak yaptığı bilgilendirmede; Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirtti.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği, yaklaşan hava değişimiyle ilgili önemli bir bilgilendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre rüzgârın gün içinde güney ve güneybatı yönlerinden (Lodos) eseceği, akşam saatlerinden itibaren ise yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatıdan (Karayel) kuvvetli şekilde etkili olacağı belirtildi. Rüzgâr hızının yer yer 40 ila 60 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yetkililer, rüzgâr yönündeki bu değişimle birlikte hava sıcaklıklarının gece saatlerinden sonra hızlı ve ani bir düşüş göstereceğini vurguladı. Buna göre sıcaklıkların 14 dereceden 3 dereceye kadar ineceği, yüksek rakımlı bölgelerde ise 0 derece seviyelerine gerileyeceği ifade edildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER BELLİ OLDU

Valiliğin açıklamasında, yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde ilk olarak yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği bildirildi.

Bu kapsamda Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile ilçelerinde kar yağışı ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda ise sürücülerin ve vatandaşların olası ulaşım aksaklıkları, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

