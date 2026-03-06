Bu akşam hangi diziler var? 6 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
6 Mart akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence içeriklerinden filmlere kadar pek çok seçenek ekranlarda yerini alırken, hangi yapımın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 6 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
6 Mart Cuma akşamı televizyon ekranlarında yine hareketli bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler, heyecan dolu yarışmalar ve eğlenceli programlar prime time kuşağında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aynı saat diliminde yayınlanan farklı yapımlar arasında tercih yapmakta zorlanan seyirciler ise kanalların yayın akışını merak ediyor. Bu akşam hangi yapım dikkat çekecek, izleyici hangi programı tercih edecek? Detaylar haberin devamında…
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – İkizler Memo - Can (Tekrar)
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
- 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
- 13:15 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 18:00 – Bir Ramazan Akşamı (Canlı)
- 19:00 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Beyaz'la Joker (Tekrar)
- 02:30 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 – İlk Bakış (Canlı)
- 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
- 12:30 – Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
- 13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
- 16:30 – Sahtekarlar (Alt Yazılı)
- 17:50 – Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar (Yeni Bölüm)
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Yeraltı (Alt Yazılı)
- 23:00 – Sahtekarlar (Alt Yazılı)
- 01:45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
- 04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
- 06:30 – Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 10:45 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
- 02:15 – Veliaht (Tekrar)
- 05:00 – Bahar (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:30 – Zembilli
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 18:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:35 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Zorla Güvenlik (Yerli Sinema / TV'de İlk)
- 21:50 – A.B.İ. (8. Bölüm)
- 01:00 – Kuruluş Orhan (16. Bölüm)
- 02:45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
- 03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:58 – İstiklal Marşı
- 07:00 – Kalk Gidelim (Tekrar)
- 08:50 – Adını Sen Koy (Tekrar)
- 10:00 – Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 – Seksenler (Tekrar)
- 13:50 – Vefa Sultan (Tekrar)
- 15:30 – Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 – Ramazan Sevinci
- 19:20 – Ana Haber
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Taşacak Bu Deniz
- 00:15 – Vefa Sultan
- 01:30 – Gönül Dağı (Tekrar)
- 02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
- 04:35 – Sahur Bereketi
- 06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
- 17:15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 18:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
- 19:00 – Star Haber (Canlı)
- 20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 22:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 02:30 – Sefirin Kızı (Tekrar)
- 05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 – Tuzak (Dizi)
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
- 09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)
- 12:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın (Yeni Bölüm)
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
- 20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
- 02:45 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 04:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan