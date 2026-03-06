Bu akşam hangi diziler var? 6 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

6 Mart Cuma akşamı televizyon ekranlarında yine hareketli bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler, heyecan dolu yarışmalar ve eğlenceli programlar prime time kuşağında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aynı saat diliminde yayınlanan farklı yapımlar arasında tercih yapmakta zorlanan seyirciler ise kanalların yayın akışını merak ediyor. Bu akşam hangi yapım dikkat çekecek, izleyici hangi programı tercih edecek? Detaylar haberin devamında…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – İkizler Memo - Can (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:15 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:00 – Bir Ramazan Akşamı (Canlı)

19:00 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 – Beyaz'la Joker (Tekrar)

02:30 – Arka Sokaklar (Tekrar)

04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış (Canlı)

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 – Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 – Sahtekarlar (Alt Yazılı)

17:50 – Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar (Yeni Bölüm)

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yeraltı (Alt Yazılı)

23:00 – Sahtekarlar (Alt Yazılı)

01:45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

06:30 – Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

10:45 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

02:15 – Veliaht (Tekrar)

05:00 – Bahar (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

18:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – ATV Ana Haber

20:00 – Zorla Güvenlik (Yerli Sinema / TV'de İlk)

21:50 – A.B.İ. (8. Bölüm)

01:00 – Kuruluş Orhan (16. Bölüm)

02:45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:58 – İstiklal Marşı

07:00 – Kalk Gidelim (Tekrar)

08:50 – Adını Sen Koy (Tekrar)

10:00 – Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 – Seksenler (Tekrar)

13:50 – Vefa Sultan (Tekrar)

15:30 – Kur'an'ın Mesajı

16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 – Ramazan Sevinci

19:20 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Taşacak Bu Deniz

00:15 – Vefa Sultan

01:30 – Gönül Dağı (Tekrar)

02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

04:35 – Sahur Bereketi

06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

17:15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)

18:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 – Sefirin Kızı (Tekrar)

05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI