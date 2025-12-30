Bu akşam hangi diziler var? 30 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
30 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, izleyiciler için hareketli ve zengin bir yayın akışıyla dikkat çekiyor. Akşam kuşağında yer alan iddialı diziler, sevilen programlar ve sinema filmleri; farklı izleme alışkanlıklarına hitap eden çeşitli seçenekler sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 30 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
30 Aralık 2025 Salı günü prime time saatleri yaklaşırken, televizyon kanallarının akşam kuşağı için hazırladığı yapımlar izleyicilerin gündemine taşındı. Sevilen diziler, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve özel programlarla şekillenen yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin öne çıkan içerikleri, akşamını ekran başında geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Akşam yayın akışına ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Takip: İstanbul
- 21.50 – Kaçış Planı
KANAL D
- 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – İnek Şaban
- 21.45 – İnek Şaban
NOW TV (FOX)
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Kıskanmak
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Kıskanmak
- 23.30 – Sahtekarlar
SHOW TV
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Rüya Gibi
STAR TV
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Vizontele Tuuba
- 22.30 – Vizontele Tuuba
TRT 1
- 06.15 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.30 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye