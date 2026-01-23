Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 23 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 23 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Ocak akşamı ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Televizyon izleyicileri için kanalların prime time yayın akışları netleşirken, dizi, film ve program seçenekleri akşam saatlerinde ekran başında olacaklar için tercihleri şekillendiriyor. Günün en çok merak edilen yapımları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 23 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

23 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların prime time kuşağında yer alan dizi, yarışma ve programlar akşam saatleri yaklaşırken merak edilirken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin yayın akışında öne çıkan içerikler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

KANAL D YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.15 Yaprak Dökümü
  • 13.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.00 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 İnci Taneleri (Tekrar)
  • 00.15 Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 08.00 Bu Sabah
  • 10.00 Siyah Kalp
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Siyah Kalp (Tekrar)
  • 00.15 Kızılcık Şerbeti

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Hudutsuz Sevda
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20.00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
  • 23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
  • 02.15 Adım Farah

Bu akşam hangi diziler var? 23 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Hatıran Yeter
  • 23.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 00.20 Zembilli

STAR TV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 07.00 Güne Başlarken
  • 09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16.15 Kiralık Aşk
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi (Tekrar)
  • 00.15 Yerli Dizi (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 08.45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
  • 10.30 Alişan ile Gülümse Hayata
  • 13.15 Kod Adı Kırlangıç
  • 14.35 Masumlar Apartmanı
  • 17.40 Lingo Türkiye
  • 18.55 İddiaların Aksine
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.45 Maç Önü
  • 20.45 Fenerbahçe – Lyon
  • 23.00 Maç Sonu
  • 00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV8 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Gel Konuşalım
  • 12.15 Survivor All Star – Gönüllüler
  • 13.15 Survivor Panorama
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor All Star – Gönüllüler
  • 00.15 Survivor Ekstra
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var