Bu akşam hangi diziler var? 23 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.15 Yaprak Dökümü
- 13.00 Gelinim Mutfakta
- 16.00 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 İnci Taneleri (Tekrar)
- 00.15 Annem Ankara
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 08.00 Bu Sabah
- 10.00 Siyah Kalp
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Siyah Kalp (Tekrar)
- 00.15 Kızılcık Şerbeti
NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Hudutsuz Sevda
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
- 23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
- 02.15 Adım Farah
ATV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Sen Anlat Karadeniz
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Hatıran Yeter
- 23.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 00.20 Zembilli
STAR TV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 07.00 Güne Başlarken
- 09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16.15 Kiralık Aşk
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi (Tekrar)
- 00.15 Yerli Dizi (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 08.45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
- 10.30 Alişan ile Gülümse Hayata
- 13.15 Kod Adı Kırlangıç
- 14.35 Masumlar Apartmanı
- 17.40 Lingo Türkiye
- 18.55 İddiaların Aksine
- 19.00 Ana Haber
- 19.45 Maç Önü
- 20.45 Fenerbahçe – Lyon
- 23.00 Maç Sonu
- 00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV8 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Gel Konuşalım
- 12.15 Survivor All Star – Gönüllüler
- 13.15 Survivor Panorama
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor All Star – Gönüllüler
- 00.15 Survivor Ekstra