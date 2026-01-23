Bu akşam hangi diziler var? 23 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

23 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların prime time kuşağında yer alan dizi, yarışma ve programlar akşam saatleri yaklaşırken merak edilirken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin yayın akışında öne çıkan içerikler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

KANAL D YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri (Tekrar)

00.15 Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

08.00 Bu Sabah

10.00 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Siyah Kalp (Tekrar)

00.15 Kızılcık Şerbeti

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02.15 Adım Farah

ATV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hatıran Yeter

23.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00.20 Zembilli

STAR TV YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi (Tekrar)

00.15 Yerli Dizi (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026

08.45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

10.30 Alişan ile Gülümse Hayata

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Masumlar Apartmanı

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe – Lyon

23.00 Maç Sonu

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV8 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026