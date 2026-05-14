Bu akşam hangi diziler var? 14 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

14 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel içerikler art arda yayınlanırken, ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler “Bu akşam TV’de ne var?”, “Hangi program hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Kanalların güncel yayın akışları dikkatle takip edilirken, televizyon dünyasında hareketli bir akşam yaşanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

02:00 Ateş Kuşları

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

00:15 Güller ve Günahlar

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Zalim İstanbul

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

00:15 Halef

03:15 Kefaret

04:15 Yasak Elma

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

SHOW TV

00:15 Gece Hattı

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 Delikanlı

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

02:30 İstanbullu Gelin

05:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:00 Benim Adım Melek

05:40 Turgay Başyayla ile…

06:35 Beni Böyle Sev

09:20 Adını Sen Koy

10:25 Alişan ile Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:05 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8