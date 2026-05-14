Bu akşam hangi diziler var? 14 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

14 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve dikkat çekici bir yayın akışı bekliyor. Sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel yapımlar gün boyunca farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerine doğru merak artarken, birçok kişi “Bugün TV’de ne var?”, “Hangi diziler yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 14 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

14 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel içerikler art arda yayınlanırken, ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler "Bu akşam TV'de ne var?", "Hangi program hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Kanalların güncel yayın akışları dikkatle takip edilirken, televizyon dünyasında hareketli bir akşam yaşanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 02:00 Ateş Kuşları
  • 05:00 Bir Küçük Gün Işığı
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 00:15 Güller ve Günahlar
  • 03:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 23:15 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 00:15 Halef
  • 03:15 Kefaret
  • 04:15 Yasak Elma
  • 06:00 Karagül
  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Halef
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Halef

SHOW TV

  • 00:15 Gece Hattı
  • 01:15 Kızılcık Şerbeti
  • 03:30 Delikanlı
  • 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 02:30 İstanbullu Gelin
  • 05:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Aramızda Kalsın
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

  • 00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:00 Benim Adım Melek
  • 05:40 Turgay Başyayla ile…
  • 06:35 Beni Böyle Sev
  • 09:20 Adını Sen Koy
  • 10:25 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:05 Benim Adım Melek
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine

TV8

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 Oynat Bakalım
  • 06:00 Tuzak Dizi
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler
