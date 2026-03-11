Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 11 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Mart akşamı televizyon ekranlarında yine yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence içeriklerinden sinema filmlerine kadar birçok yapım farklı kanallarda ekrana gelirken, hangi programın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 11 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Mart Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yine yoğun bir rekabet yaşanacak. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları ve eğlence içerikleri peş peşe ekrana gelirken, izleyiciler hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Akşamın öne çıkan programları ve güncel yayın akışına dair detaylar ise haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 İkizler Memo
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 18:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
  • 13:20 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yeraltı
  • 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Yeraltı
  • 23:45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Şendul Şaban
  • 22:15 İftarlık Gazoz

STAR TV

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Terli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06:55 Kalk Gidelim
  • 08:40 Adını Sen Koy
  • 10:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 Seksenler
  • 14:15 Vefa Sultan
  • 15:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
  • 17:45 Ramazan Sevinci
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz
  • 23:35 Vefa Sultan

TV8

  • 06:30 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
