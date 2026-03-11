Bu akşam hangi diziler var? 11 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07:00 İkizler Memo
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:00 Bir Ramazan Akşamı
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:20 En Hamarat Benim
- 16:30 Yeraltı
- 17:50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Yeraltı
- 23:45 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Şendul Şaban
- 22:15 İftarlık Gazoz
STAR TV
- 07:00 Sefirin Kızı
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Terli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06:55 Kalk Gidelim
- 08:40 Adını Sen Koy
- 10:00 Kur'an'ın Mesajı
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 Seksenler
- 14:15 Vefa Sultan
- 15:30 Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17:45 Ramazan Sevinci
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
- 23:35 Vefa Sultan
TV8
- 06:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026