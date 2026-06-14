Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselirken futbolseverler günün maç programını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde oynanan kritik mücadelelerin ardından gözler şimdi akşam ve gece seansında sahaya çıkacak takımlara çevrildi. Özellikle arama motorlarında “Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı?” ve “Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet, 14 Haziran Pazar günü FIFA Dünya Kupası kapsamında iki önemli karşılaşma oynanacak. Turnuvanın grup aşamasında büyük önem taşıyan mücadelelerde futbolseverleri heyecan dolu bir akşam bekliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün Dünya Kupası'nda dört takım sahaya çıkacak. Almanya ve Curaçao E Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelirken, Hollanda ile Japonya ise F Grubu'nda önemli bir sınav verecek.

Turnuvanın bu aşamasında alınacak sonuçlar, takımların grup içerisindeki hedeflerini doğrudan etkileyebileceği için futbolseverlerin ilgisi günün maçlarına yoğunlaşmış durumda.

ALMANYA - CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya - Curaçao karşılaşması 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Mücadele, Dünya Kupası'nın gün içindeki en önemli maçlarından biri olarak gösteriliyor. Almanya ile Curaçao arasında oynanacak E Grubu mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

HOLLANDA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda - Japonya mücadelesi 14 Haziran Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Gece seansının en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olması bekleniyor. Hollanda ile Japonya arasında oynanacak F Grubu karşılaşması saat 23.00'te başlayacak.

14 HAZİRAN PAZAR FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

14 Haziran Pazar günü Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar şu şekilde:

20.00: Almanya - Curaçao (E Grubu)

23.00: Hollanda - Japonya (F Grubu)

Günün programında yer alan iki mücadele de grup aşamasındaki puan durumuna doğrudan etki edebilecek nitelik taşıyor.