Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Bugün kimin maçı var, maçlar ne zaman, saat kaçta?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı kritik gün geldi. "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?", "Bu akşam hangi maç oynanacak?" ve "Maçlar ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri.

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Futbolseverlerin merakla beklediği "Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta?" soruları 19 Temmuz 2026 Pazar günü yeniden gündemde yer alıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bugün şampiyonun belli olacağı büyük final oynanırken, günün hazırlık maçları da futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor.

Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde maç saati, yayıncı kanal ve günün maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar gününün maç takvimi ve karşılaşmalara ilişkin detaylar...

DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL HEYECANI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu akşam belli oluyor. İspanya ile Arjantin, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan New York New Jersey Stadı'nda kupa için sahaya çıkacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak dev final, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla takip edilecek.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dünya futbolunun iki dev ekibini karşı karşıya getirecek final mücadelesi, turnuvanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkıyor.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin arasındaki mücadele, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada kazanan ekip, 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu olacak.

19 TEMMUZ 2026 MAÇ PROGRAMI

19 Temmuz Pazar günü futbolseverleri Dünya Kupası finalinin yanı sıra hazırlık karşılaşmaları da bekliyor. Günün maç programı şu şekilde:

• 15.00: Dornbirn - Altach (Hazırlık Maçı)

• 17.30: Kayserispor - Pendikspor (Hazırlık Maçı)

• 18.00: Göztepe - Al Dhafra (Hazırlık Maçı)

• 19.00: Rudes - Shakhtar Donetsk (Hazırlık Maçı)

• 22.00: İspanya - Arjantin (FIFA 2026 Dünya Kupası Finali)

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Günün en dikkat çeken karşılaşması hiç kuşkusuz İspanya ile Arjantin arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası Finali olacak. Turnuva boyunca başarılı performans sergileyerek finale yükselen iki ekip, kupayı müzesine götürebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise dev finalin yanı sıra gün içerisinde oynanacak hazırlık maçlarını da yakından takip edebilecek.