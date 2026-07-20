Parkta yürek burkan son! Uyudu bir daha uyanamadı

Tekirdağ'da bir vatandaş, uyuduğu parkın bankında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde yer alan bir parkta meydana geldi. Evsiz olduğu iddia edilen 64 yaşındaki Erkan Ergene, battaniyesine sarılarak parktaki bir bankın üzerine uzandı.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Bir süre bankta hareketsiz şekilde yatan Ergene'ye seslenen çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamdan herhangi bir cevap alamayınca durumdan şüphelenerek yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontroller sonucunda, Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler yapılırken, Ergene'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli işlemlerin tamamlanması için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı