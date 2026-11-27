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Branş bazında sıralama, Kpss'ye giren bir adayın puanının, aynı puan türünde ve aynı eğitim alanından sınava giren diğer adaylar arasında kaçıncı sıraya denk geldiğini gösteren bilgidir. Ösym, 2026 KPSS Ortaöğretim için bu sıralamaları 27 Kasım 2026 sabahı Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıttı.

Adaylar sıralamalarını ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak görebiliyor. Ösym'nin duyurusuna göre bu hizmet yalnız bilgilendirme amaçlı ve yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi yok.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

KPSS sonuç belgesinde adayın puan türlerindeki puanı yer alır. Bu puan tek başına, adayın kendisiyle aynı alandan mezun olanlar arasında nerede durduğunu söylemez. Branş bazında sıralama tam bu soruya cevap veriyor: Ösym'nin tanımıyla aday, ekranda seçtiği puan türünde ve eğitim alanında sınava giren diğer adaylara göre başarı durumunu görebiliyor.

Ortaöğretim düzeyinde kullanılan puan türü P94. Lise mezunu bir aday bu puan türünü ve karşılaştırmak istediği eğitim alanını seçtiğinde sistem o gruptaki sırasını gösteriyor. Bu yüzden aynı puanı alan iki adayın branş sıralaması, alanlarındaki aday sayısına ve puanların dağılımına göre birbirinden farklı çıkabiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASINA NASIL BAKILIR?

Sıralamayı görmek için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. Sıralama AİS'te, adayın kendi sayfasında yer alıyor:

ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle girilir.

2026 KPSS Ortaöğretim için açılan branş bazında sıralama sayfası seçilir.

Puan türü (P94) ve eğitim alanı işaretlenir.

Ekranda, seçilen alanda sınava giren adaylar arasındaki sıra görüntülenir.

BRANŞ SIRALAMASI NE İŞE YARAR?

Sıralama, adaya kendi alanındaki rekabeti gösteriyor. Puanını bütün adaylarla değil de aynı alandan gelip aynı sınava girenlerle kıyaslayan aday, kadro ilanlarına bakarken şansını daha gerçekçi tartabiliyor. ÖSYM ise duyurusunda iki konuda uyarı yaptı:

Branş bazında sıralamanın yerleştirme işlemlerine etkisi yok.

Ekranda görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor; değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.

Yani sıralama ekranının çıktısı, bir kuruma resmî belge olarak verilemiyor. Kurumlar başvurularda ÖSYM kayıtlarındaki puanı dikkate alıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILDI, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. ÖSYM temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını aynı gün yayımladı. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklandı, adayların cevap kâğıtları da o gün erişime açıldı. Branş sıralamaları ise sonuçlardan sekiz gün sonra, 27 Kasım'da geldi.

DİĞER SINAVLARIN BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM, 2026 dönemindeki diğer sınavların branş bazında sıralamalarını da kasım ayında yayımladı. ÖSYM duyurularındaki tarihler şöyle:

Sınav Branş sıralamasının açıklandığı tarih 2026 KPSS Lisans 4 Kasım 2026 2026 EKPSS 11 Kasım 2026 2026 KPSS Ön Lisans 12 Kasım 2026 2026 MEB-AGS 20 Kasım 2026 2026 KPSS Ortaöğretim 27 Kasım 2026

Ortaöğretim sıralamasıyla birlikte 2026 KPSS'nin lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinin üçünde de branş sıralamaları erişime açılmış oldu. Lise mezunu adaylar P94 puanlarını, kurumların yayımlayacağı alım ilanlarında ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirme duyurularında kullanacak.