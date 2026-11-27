Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralamaları incelerken adayların göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı