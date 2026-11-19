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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Branş bazında sıralama, ÖSYM tarafından öğretmen adayları için Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarına yönelik açıklanan bir uygulama. KPSS Ortaöğretim sınavında ise branş ayrımı bulunmadığı için branş bazında sıralama yapılmıyor. Ortaöğretim adayları, tek puan türü olan KPSS P94 ile değerlendiriliyor. KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak, Ortaöğretim KPSS'de sıralama nasıl öğrenilir ve puanım yeterli mi soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim sınavında branş bazında sıralama yapılmıyor. Branş bazında sıralama, öğretmenlik alanlarına göre yapılan ÖABT sonuçlarına yönelik bir uygulama. Ortaöğretim adaylarının tamamı aynı sınava girerek KPSS P94 puan türüyle değerlendiriliyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, öğretmen adaylarının kendi branşlarında, örneğin Türkçe, matematik ya da sınıf öğretmenliği alanlarında, diğer adaylar arasındaki yerini gösteren bir sıralama. ÖSYM, bu sıralamaları öğretmen atamalarında kullanılan puanlar için açıklıyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS'DE PUANIM YETERLİ Mİ NASIL ANLARIM?

Ortaöğretim adayları, puanlarının yeterliliğini önceki merkezi yerleştirmelerdeki kadro bazlı taban puanlarla karşılaştırarak değerlendirebilir. Taban puanlar, her yerleştirme döneminde kontenjan ve aday sayısına göre değişiyor.

KPSS P94 TABAN PUANLARI

KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim mezunlarına yönelik bazı kadroların en düşük ve en yüksek yerleşme puanları şöyle oldu:

Destek personeli: 67,22 - 99,40

Teknisyen: 69,73 - 90,30

Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53 - 79,02

Vagon teknisyeni: 73,21 - 78,02

Aşçı: 76,70 - 84,52

Hemşire: 79,19 - 86,78

Sağlık memuru: 81,08 - 81,41

Güvenlik görevlisi: 86,25 - 89,80

Şoför: 86,29 - 93,20

Hizmetli: 93,50 - 96,58

Taban puanlar her yerleştirme döneminde kontenjan sayısına, kadroların niteliklerine ve aday sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.