Bournemouth Milan maçı hangi kanalda, Bournemouth vs Milan nereden CANLI izlenir?

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Bournemouth – Milan maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Bournemouth – Milan maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BOURNEMOUTH MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth ile Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi İçtimai TV üzerinden takip edebilecek. Maç, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

BOURNEMOUTH MİLAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor kanalına ulaşabilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla yayına erişmek mümkün. Turkcell TV+ kullanıcıları ise tabii Spor’u 75 numaralı kanaldan izleyebiliyor. Tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

BOURNEMOUTH MİLAN MAÇI HANGİ GÜN?

Bournemouth ile Milan, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

BOURNEMOUTH MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

BOURNEMOUTH MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İngiltere’nin güney kıyısındaki Bournemouth kentinde bulunan Vitality Stadyumu’nda oynanacak. Premier Lig’in en küçük kapasiteli statlarından biri olan Vitality, taraftarın sahaya yakınlığıyla bilinen sıcak atmosferiyle dikkat çekiyor.

BOURNEMOUTH VE MİLAN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Bournemouth, İngiltere’nin Dorset bölgesindeki Bournemouth kentinin futbol takımı ve Premier Lig’de mücadele ediyor. Milan ise İtalya’nın Milano kentini temsil eden ve Serie A’da yer alan bir kulüp. Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde yedi kez şampiyonluk yaşayan Milan, turnuvanın en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.