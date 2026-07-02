Bosna Hersek Türkiye hangi kanalda, Bosna Hersek Türkiye basket maçı nereden şifresiz CANLI izlenir?
Bosna Hersek - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenir? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Bosna Hersek - Türkiye maçının canlı yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek deplasmanında çıkacağı önemli mücadele öncesinde "Bosna Hersek - Türkiye hangi kanalda?", "Maç nereden canlı izlenir?" ve "Karşılaşma saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Bosna Hersek - Türkiye maçının yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar.
BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek deplasmanına çıkıyor. Grupta oynadığı dört maçı da kazanarak ikinci tur biletini alan ay-yıldızlı ekip, liderliğini sürdürmek ve yoluna namağlup devam etmek istiyor. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı izleme bilgileri ise basketbolseverler tarafından araştırılıyor.
BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bosna Hersek ile Türkiye arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da canlı olarak izlenebilecek.
BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Bosna Hersek - Türkiye mücadelesi 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak.
BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
Basketbolseverler mücadeleyi TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. Ayrıca S Sport ve S Sport Plus aboneleri de karşılaşmayı platformların televizyon ve dijital yayın hizmetleri üzerinden canlı izleyebilecek.
TRT 1, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilirken, S Sport ise Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarında yayın yapıyor. S Sport Plus ise internet üzerinden canlı yayın hizmeti sunuyor.
TÜRKİYE GRUPTA NAMAĞLUP İLERLİYOR
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak ikinci turu garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçta Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ederken, İsviçre'yi deplasmanda 85-60, Sırbistan'ı ise 82-78 ve 94-86'lık skorlarla yenmeyi başardı.
Sekiz puanla grup lideri olan milliler, Bosna Hersek karşısında da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
BOSNA HERSEK'E KARŞI ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DE
Türkiye, Bosna Hersek ile oynadığı son altı resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi de ay-yıldızlılar 93-71 kazanmıştı.
Milliler, Bosna Hersek maçının ardından grup aşamasındaki son karşılaşmasını 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre'ye karşı oynayacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
• Adem Bona
• Alperen Şengün
• Berk İbrahim Uğurlu
• Cedi Osman
• Emre Melih Tunca
• Ercan Osmani
• Erkan Yılmaz
• Furkan Korkmaz
• Kenan Sipahi
• Malachi Flynn
• Ömer Faruk Yurtseven
• Sertaç Şanlı
• Şehmus Hazer
• Tarık Biberovic
• Yiğit Arslan
• Yiğit Onan
• Yiğitcan Saybir
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek deplasmanından galibiyetle dönerek FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci tur öncesi moral depolamayı ve grup aşamasını namağlup tamamlamaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
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