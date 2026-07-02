Bosna Hersek Türkiye hangi kanalda, Bosna Hersek Türkiye basket maçı nereden şifresiz CANLI izlenir?

Bosna Hersek ile Türkiye arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da canlı olarak izlenebilecek.

Bosna Hersek - Türkiye mücadelesi 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Basketbolseverler mücadeleyi TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. Ayrıca S Sport ve S Sport Plus aboneleri de karşılaşmayı platformların televizyon ve dijital yayın hizmetleri üzerinden canlı izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilirken, S Sport ise Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarında yayın yapıyor. S Sport Plus ise internet üzerinden canlı yayın hizmeti sunuyor.

TÜRKİYE GRUPTA NAMAĞLUP İLERLİYOR

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak ikinci turu garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçta Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ederken, İsviçre'yi deplasmanda 85-60, Sırbistan'ı ise 82-78 ve 94-86'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Sekiz puanla grup lideri olan milliler, Bosna Hersek karşısında da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

BOSNA HERSEK'E KARŞI ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DE

Türkiye, Bosna Hersek ile oynadığı son altı resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi de ay-yıldızlılar 93-71 kazanmıştı.

Milliler, Bosna Hersek maçının ardından grup aşamasındaki son karşılaşmasını 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre'ye karşı oynayacak.