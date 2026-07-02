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Bosna Hersek Türkiye basketbol maçı nerede, hangi statta, hangi salonda oynanıyor?

Bosna Hersek Türkiye basketbol maçı nerede, hangi statta, hangi salonda oynanıyor?
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Bosna Hersek ile Türkiye arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının nerede oynanacağı basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı hangi salonda oynanacak? İşte 12 Dev Adam'ın deplasmandaki kritik mücadelesine ev sahipliği yapacak salon ve maçla ilgili merak edilen ayrıntılar.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek deplasmanındaki kritik sınavı öncesinde "Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı nerede, hangi statta, hangi salonda oynanıyor?" soruları araştırılıyor. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak mücadeleye ev sahipliği yapacak salon ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler ise "Bosna Hersek - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin yayın bilgileri ve maçın detayları...

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek ile Türkiye arasında oynanacak FIBA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Bosna Hersek - Türkiye karşılaşması 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak mücadeleye Bosna Hersek ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Bosna Hersek'te bulunan Bosna Hersek Stadyumu olarak belirtilen salonda oynanacak.

TRT 1 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişilebiliyor.

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, kanala Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. S Sport Plus ise internet üzerinden abonelik sistemiyle şifreli olarak yayın hizmeti sunuyor.

MİLLİ TAKIM KRİTİK SINAVDA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde avantaj elde etmek için Bosna Hersek deplasmanında parkeye çıkacak. Büyük önem taşıyan mücadelede Ay-Yıldızlı ekip, galibiyet alarak eleme grubunda kritik bir adım atmayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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