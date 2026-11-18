BIST 100 endeksi, 17 Kasım 2026 Salı günü yüzde 1,53 düşüşle 11.661 puandan kapandı. Gün içinde 11.906 puana kadar yükselen endeks, 12.000 puan direncini aşamayınca sert satışlarla karşılaştı. Düşüşte ASELSAN, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ gibi endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki kar satışları etkili oldu. ABD'deki teknoloji ve yapay zeka hisselerinde yaşanan satışlar ile gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının azalması da baskıyı artırdı. 18 Kasım'da ise endeks güne yatay bir başlangıç yaptı. Piyasaların gözü bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarına çevrildi. İşte borsadaki düşüşün nedenleri ve beklentilere ilişkin tüm detaylar.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'daki düşüşte birden fazla etken rol oynuyor:

Endeksin 12.000 puan direncini aşamaması teknik satışları tetikledi.

ASELSAN, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ gibi ağırlıklı hisselerde kar satışları yaşandı.

ABD'de teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki satışlar, gelişmekte olan piyasalarda risk iştahını azalttı.

Yatırımcılar, Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyaller öncesinde temkinli davranıyor.

BIST 100 KAÇ PUANDA?

BIST 100 endeksi 17 Kasım'ı yüzde 1,53 düşüşle 11.661 puandan tamamladı. Endeks 18 Kasım'da güne yüzde 0,04'lük sınırlı bir düşüşle 11.656 puandan başladı.

BORSA DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Borsanın yönüne ilişkin kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil. Analistler, kısa vadede taban arayışının ve dalgalı bir seyrin sürebileceğini belirtiyor. Bu akşam yayımlanacak Fed tutanaklarında faiz indirimine yönelik güvercin bir ton risk iştahını artırabilirken, şahin bir ton satış baskısını derinleştirebilir.

BORSADA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ NELER?

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanı destek, 11.800 ve 11.900 puanı ise direnç seviyesi olarak izliyor. Endeksin 12.000 puanı yeniden test edip edemeyeceği yakından takip ediliyor.

FED TUTANAKLARI NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 22.00'de yayımlanacak. Tutanaklarda Aralık ayında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağına dair verilecek sinyaller, küresel piyasalarla birlikte Borsa İstanbul'u da etkileyebilir.

YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, yatırımcıların dalgalı dönemlerde ani kararlar almak yerine risklerini dağıtmalarını ve yatırım kararlarında uzman görüşüne başvurmalarını öneriyor. Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.