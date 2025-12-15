Haberler

Boraltan faciası nedir? Boraltan Köprüsü olayı nedir? Boraltan Köprüsü faciasında kaç kişi öldü?

Boraltan faciası nedir? Boraltan Köprüsü olayı nedir? Boraltan Köprüsü faciasında kaç kişi öldü?

1945 yılında Türkiye-Sovyetler sınırında yaşanan Boraltan Faciası, tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçti. Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden Türkiye'ye iltica eden Azerbaycan kökenli Sovyet askerlerinin, Sovyetler Birliği'ne iade edildikten kısa süre sonra kurşuna dizilmesi, dönemin en trajik olaylarından biri olarak hafızalara kazındı. Peki, Boraltan faciası nedir? Boraltan Köprüsü olayı nedir? Boraltan Köprüsü faciasında kaç kişi öldü? Olaya dair detaylar haberimizde...

Boraltan Faciası, 1945 yılında Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinde yaşanan en trajik olaylardan biri olarak tarihe geçti. Peki, Boraltan faciası nedir? Boraltan Köprüsü olayı nedir? Boraltan Köprüsü faciasında kaç kişi öldü? Boraltan faciasına dair detaylar haberimizde...

BORALTAN FACİASI NEDİR?

Türkiye'ye sığınan Azerbaycan kökenli Sovyet askerlerinin, Sovyetler Birliği'ne iade edildikten sonra sınır ötesinde kurşuna dizilmesi ile sonuçlanan dramatik bir insan hakları ihlalini ifade eder.

Olay, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, Sovyetler Birliği'nin Türkiye sınırına yaklaşan asker talepleri ve Türkiye'nin mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine dayalı politikaları çerçevesinde gerçekleşti. Türkiye, Sovyetler'in talebi üzerine bazı iltica eden askerleri geri göndermek zorunda kaldı. Ancak bu askerlerin durumu, mütekabiliyet ilkesi ile birlikte Türkiye'nin insan haklarına yaklaşımı açısından ciddi bir kriz yaratmıştır.

Boraltan faciası nedir? Boraltan Köprüsü olayı nedir? Boraltan Köprüsü faciasında kaç kişi öldü?

BORALTAN KÖPRÜSÜ OLAYI NEDİR?

Boraltan Köprüsü Olayı, Türkiye'ye iltica eden Azerbaycan kökenli Sovyet askerlerinin Türkiye-Sovyet sınırında yaşadığı trajediyi ifade eder. 1945 yılında, Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden Türkiye'ye geçen 195 asker, başlangıçta Türkiye tarafından güvenli bir şekilde karşılanmıştır. Ancak Sovyetler Birliği'nin resmi talepleri doğrultusunda mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde askerlerin iadesi gündeme gelmiştir.

Türkiye, Sovyetler'den iltica eden askerlerden özellikle bir subay ve iki eri talep etmiş, diğer askerlerin durumunu araştırmıştır. Sovyetler ise bu askerlerin izini kaybettiklerini bildirerek, askerlerin bir kısmını geri almayı talep etmiştir. Türkiye, Türk kökenli olan askerleri vatandaşlık kapsamına almayı teklif etmiş, ancak bu çözüm, iade talebini tamamen engelleyememiştir. Sonuç olarak, Boraltan Köprüsü Olayı, savaş sonrası Türkiye'nin diplomatik baskılar ve insan hakları ikilemleriyle yüzleştiği bir vaka olarak kayıtlara geçmiştir.

BORALTAN KÖPRÜSÜ FACİASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Boraltan Köprüsü faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı, olayın trajik boyutunu gözler önüne serer. Türkiye'ye iltica eden 195 Azerbaycan kökenli Sovyet askeri, Sovyetler Birliği'ne iade edildikten kısa süre sonra kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Bu sayı, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşanan en ciddi sınır ötesi insan hakları ihlallerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

title