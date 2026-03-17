Bora Karakullukçu kimdir? Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu kaç yaşında, nereli?

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, ilçedeki hizmetleri ve topluma yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Karakullukçu'nun siyasi geçmişi, görev anlayışı ve ilçeye kattığı yenilikler, hem yerel halk hem de bölge gündemini takip edenler tarafından merak konusu oluyor. Başkanın vizyonu, çalışmaları ve Koyulhisar'daki etkileriyle ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BORA KARAKULLUKÇU KİMDİR?

Bora Karakullukcu, Türkiye'de Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğmuş bir siyasetçi ve belediye başkanıdır. Toplumla iç içe olan hizmet odaklı yapısıyla tanınan Karakullukcu, daha önce mahalle muhtarlığı görevinde bulunmuş ve 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den Koyulhisar Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

BORA KARAKULLUKÇU KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Bora Karakullukcu, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

BORA KARAKULLUKÇU NERELİ?

Bora Karakullukcu, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindendir.

BORA KARAKULLUKÇU'NUN KARİYERİ

Karakullukcu, eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Makine Teknikerliği Bölümünde tamamlamıştır. Meslek hayatında esnaflık yaparken aynı zamanda Koyulhisar Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çeşitli kurslarda görev almıştır. 2014 ve 2019 yıllarında Camiikebir Mahallesi Muhtarı olarak seçilmiş, iki dönem boyunca başarılı bir şekilde görev yapmıştır. 2024 seçimlerinde İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olarak halkın desteğiyle Koyulhisar Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir.