Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun ardından kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu oldu. Soruşturma çerçevesinde Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Peki, Bora Balcıoğlu kimdir, hangi partiden? Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar...

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI BORA BALCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdü. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yetkili birimler tarafından soruşturma sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, konuya ilişkin resmi süreç devam ediyor.

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

Bora Balcıoğlu, 1980 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yerel Yönetimler bölümünden mezun olarak tamamlayan Balcıoğlu, gençlik yıllarından itibaren hem spor hem de sosyal yaşam içerisinde aktif görevler üstlendi.

Spor hayatına futbol ile başlayan Bora Balcıoğlu; Silivrispor, Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor futbol takımlarında forma giydi. Aktif futbol kariyerini sonlandırmasının ardından spor camiasındaki çalışmalarına yönetici olarak devam etti.

Bu süreçte Silivrispor ve Alibeyspor’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Balcıoğlu, aynı zamanda Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanlığı görevini de yürüttü.

Sivil toplum alanında da çeşitli görevler üstlenen Bora Balcıoğlu; Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği, Silivri Çevre Derneği üyeliği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şubesi gibi birçok kuruluşta faaliyet gösterdi.

Siyasi yaşamına ise 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak adım attı. 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi seçilen Balcıoğlu, görev süresi boyunca Encümen Üyeliği ile İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı.

2014 yerel seçimlerinde yeniden Silivri Belediye Meclis Üyesi seçilen Bora Balcıoğlu, aynı yıl itibarıyla Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Balcıoğlu, Silivri’de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ise Tarım ve Hayvancılık ile Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonlarında görev aldı.

BORA BALCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Silivri’de doğan Bora Balcıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

BORA BALCIOĞLU NERELİ?

Bora Balcıoğlu, İstanbul’un Silivri ilçesinde doğmuştur.

BORA BALCIOĞLU EVLİ Mİ?

Bora Balcıoğlu evlidir ve iki çocuk babasıdır.