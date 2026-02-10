Bolu okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Bolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının ardından gözler valiliğe çevrildi: "4 Şubat Çarşamba Bolu'da okullar tatil mi?" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı "yoğun kar" uyarıları sonrası veli ve öğrenciler, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması için bekleyişe geçti. Buzlanma ve ulaşım zorlukları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm son dakika gelişmeleri ve il genelindeki okul durumunu haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz
Bolu'da okul yok mu, 4 Şubat Çarşamba eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.
BOLU HAVA DURUMU
BOLU : Beyaz Örtü Altında Dondurucu Soğuklar
Batı Karadeniz'in zirvesi Bolu, soğuğu en sert hisseden ilimiz olacak.
• Dondurucu Geceler : Salı ve Çarşamba geceleri termometreler -6°C'leri görecek. Gündüz ise güneşin etkisiyle sadece 4°C civarında bir ısınma bekleniyor.
• Sıcaklık Sıçraması: Bolu Dağı geçidinde Perşembe günü karla karışık yağmur yerini yağmura bırakırken, Cuma günü sıcaklık sürpriz bir şekilde 11°C'ye yükselecek.
BOLU OKULLAR TATİL Mİ?
4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.