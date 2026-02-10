Bolu okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu'da okul yok mu, 4 Şubat Çarşamba eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU

BOLU : Beyaz Örtü Altında Dondurucu Soğuklar

Batı Karadeniz'in zirvesi Bolu, soğuğu en sert hisseden ilimiz olacak.

• Dondurucu Geceler : Salı ve Çarşamba geceleri termometreler -6°C'leri görecek. Gündüz ise güneşin etkisiyle sadece 4°C civarında bir ısınma bekleniyor.

• Sıcaklık Sıçraması: Bolu Dağı geçidinde Perşembe günü karla karışık yağmur yerini yağmura bırakırken, Cuma günü sıcaklık sürpriz bir şekilde 11°C'ye yükselecek.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.