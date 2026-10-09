Bodrumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, Bodrumspor Keçiörengücü nereden CANLI izlenir?

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Bodrumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Üç puan hedefiyle karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki mücadele, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bodrumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

BODRUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? TRENDYOL 1. LİG'DE HEYECANLI KARŞILAŞMA

Bodrumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Trendyol 1. Lig'de Bodrumspor, bugün sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen iki ekip arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Bodrumspor - Keçiörengücü maçıyla ilgili tüm detaylar...

BODRUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Bodrumspor - Keçiörengücü karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. İki takım da sahadan üç puanla ayrılarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

BODRUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için taraftarların resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

BODRUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Keçiörengücü karşılaşması, beIN Sports 2 ve tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı televizyon ya da internet üzerinden takip etme imkânı bulacak.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, kanala Digiturk'te 78. kanaldan ulaşabilecek. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

TABİİ SPOR 6 NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor 6, internet tabanlı bir yayın kanalı olarak hizmet veriyor. Maçı bu kanal üzerinden izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayına erişebilecek. Kanalın Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BODRUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Bodrumspor'un ev sahipliğinde Muğla'daki Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Bodrumspor, taraftarı önünde galibiyet alarak çıkışını sürdürmek isterken, Keçiörengücü ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.