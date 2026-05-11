Bodrumspor Çorum FK tek maç mı, rövanşı var mı?

Bir diğer merak edilen konu ise “Bodrumspor Çorum FK rövanş maçı var mı?” sorusu oldu. Eleme usulü turnuvalarda bazı eşleşmeler tek maç üzerinden oynanırken, bazı turlarda ise çift maçlı sistem uygulanabiliyor. Bu nedenle iki takımın mücadelesinin tek 90 dakika mı yoksa ikinci bir karşılaşmaya mı uzanacağı, maç öncesi en çok araştırılan detaylar arasında yer alıyor.

BODRUMSPOR VS ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bodrumspor ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik mücadele, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç saati ve yayın bilgileri, karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar için büyük önem taşıyor.

BODRUMSPOR ÇORUM FK MAÇI HANGİ GÜN?

Play-Off heyecanı yaşayan iki ekip, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen bu mücadele, ligde üst tura çıkacak takımı belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

BODRUMSPOR ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrumspor ile Çorum FK arasındaki karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Akşam oynanacak bu mücadelede iki takım da avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi üstünlük kurmayı hedefleyecek.

BODRUMSPOR ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşmaya Muğla ev sahipliği yapacak. Maç, Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Taraftar desteğini arkasına almak isteyen ev sahibi ekip, sahasında önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.

BODRUMSPOR ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç TRT Spor ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilecek. TRT Spor Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan şifresiz yayın yaparken, Bein Sports 2 ise Digiturk 78 ve Kablo TV 233 üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

BODRUMSPOR ÇORUM FK TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Bodrumspor ile Çorum FK arasındaki Play-Off eşleşmesi iki maç üzerinden oynanacak. Yani bu mücadelede rövanş karşılaşması da bulunuyor. İlk maçın ardından turu geçecek ekip, ikinci maç sonucuna göre belli olacak.