Bodo Glimt Lille maçı hangi kanalda, Bodo Glimt Lille nereden CANLI izlenir?

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Bodo Glimt, iç saha avantajını ve kuzeyin zorlu koşullarını kullanarak Lille karşısında 3 puan hedefliyor. Lille ise zorlu Norveç deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Bodo Glimt Lille maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

BODO GLIMT LILLE HANGİ KANALDA?

Bodo Glimt Lille maçı, tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 5'in yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BODO GLIMT LILLE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bodo Glimt Lille maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 5 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

BODO GLIMT LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Bodo Glimt Lille maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

BODO GLIMT LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodo Glimt Lille maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

BODO GLIMT LILLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodo Glimt ile Lille arasındaki karşılaşma, Norveç'in Bodo kentindeki Aspmyra Stadion'da oynanacak. Ev sahibi Bodo Glimt, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.