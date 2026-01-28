Blok3'ün şarkılarını Demet Akalın mı kaldırdı? Blok3'ün şarkılarını Spotify'dan kim kaldırdı?

Spotify'da zirveye yerleşen şarkılarıyla adından söz ettiren Blok3, bu kez beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Sevilen parçaların platformdan aniden kaldırılması, "Kim yaptı?", "Bu bir teknik hata mı, yoksa bilinçli bir müdahale mi?" sorularını beraberinde getirdi. Demet Akalın ile yaşanan tartışmaların yeniden hatırlanması ise iddiaları daha da güçlendirdi. Müzik dünyası şimdi, Blok3'ün şarkılarının neden ve kim tarafından kaldırıldığını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI MI?

Evet, Blok3'ün birçok sevilen parçası Spotify'da erişime kapatıldı. Özellikle "Kusura Bakma" gibi yüksek dinlenme sayılarına ulaşan şarkıların platformdan kaybolması, kısa sürede dinleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN NEDEN KALDIRILDI?

Blok3, yaptığı açıklamada şarkılarının kendi bilgisi ve onayı dışında kaldırıldığını belirtti. Rapçi, e-posta hesabının ele geçirilmiş olabileceğine dair duyumlar aldığını ve bu durumun yetkisiz bir işlemle sonuçlanmış olabileceğini ifade etti. Kaldırılma sebebine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

HANGİ ALBÜMÜ KALDIRILDI?

Blok3, "Obsesif" isimli albümünün Spotify'dan tamamen kaldırıldığını duyurdu. Bununla birlikte albüm dışında kalan beş şarkısının da platformda yer almadığı ortaya çıktı. Rapçi, yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

SON DURUM NEDİR?

Blok3, şarkılarının ve albümünün kaldırılmasıyla ilgili olarak hukuki süreci başlatacağını açıkladı. Konunun yargıya taşınacağını belirten rapçi, sürecin takipçisi olacağını vurguladı. Şu an itibarıyla kaldırılan içerikler Spotify'da hâlâ yer almıyor.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, 2025 yılında "Git", "Napıyosun Mesela?", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin", "Aklına Ben Gelicem", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Güzel ve İddialı" gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Türk rap sanatçısıdır. Spotify Wrapped 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı olan Blok3, özellikle "Sevmeyi Denemedin" ile yılın en çok dinlenen parçasına imza attı.