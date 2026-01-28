Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı mı? Blok3'ün şarkıları Spotify'dan neden kaldırıldı, neden yok?

Blok3, 2025'te hit parçalarıyla müzik listelerini altüst etmişti. Ancak son günlerde hayranlarını büyük bir sürpriz bekliyordu: En popüler şarkılar bir anda Spotify'dan kayboldu. Albüm ve parçaların platformdan neden silindiği hâlâ net değil. Bazıları teknik bir hata olduğunu düşünüyor, bazıları ise işin arkasında bilinmeyen bir gelişme olduğunu söylüyor. Blok3 konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, olayın perde arkasındaki gerçekler merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI MI?

Evet, Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısı Spotify'dan aniden kaldırıldı. Bu durum kısa sürede fark edildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları ve müzik dünyası, bu ani gelişme karşısında şaşkınlık yaşadı.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN NEDEN KALDIRILDI?

Blok3, şarkılarının ve albümünün izinsiz bir şekilde kaldırıldığını açıkladı. Rapçi, e-posta hesabının çalındığını duyması nedeniyle durumun yetkisiz bir müdahale sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. Kaldırılmanın kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da Blok3, konunun peşini bırakmayacağını ve hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

HANGİ ALBÜMÜ KALDIRILDI?

Blok3, "Obsesif" adlı albümünün tamamen Spotify'dan kaldırıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra, albüm harici beş şarkısının da kaldırıldığı belirtildi. Rapçi, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini ortaya koydu ve sorumluların bulunacağını söyledi.

SON DURUM NEDİR?

Blok3, şarkılarının ve albümünün izinsiz kaldırılmasının ardından hukuki süreci başlatacağını açıkladı. Mahkeme sürecinde herkesin bedelini ödeyeceğini belirten rapçi, konunun takipçisi olacağını duyurdu. Şu an için şarkılar Spotify'da görünmüyor ve olayın çözümü yargı süreciyle netlik kazanacak.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, 2025 yılında "Git", "Napıyosun Mesela?", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin", "Aklına Ben Gelicem", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Güzel ve İddialı" gibi hit parçalarıyla adını duyurmuş başarılı bir Türk rapçidir. 2025 Spotify Wrapped verilerine göre Türkiye'de yılın en çok dinlenen sanatçısı oldu ve özellikle "Sevmeyi Denemedin" şarkısı yılın en çok dinlenen parçası olarak öne çıktı. Spotify'da şarkıları 150–200 milyon bandında dinlenmeye ulaşmış olan Blok3, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmektedir.