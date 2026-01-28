Blok3 ne açıklama yaptı? Şarkıları Spotify'dan kaldırılan Blok3 ne dedi, şarkılar geri yüklendi mi?

Milyonlarca dinlenmeye ulaşan hitleriyle Spotify listelerinin zirvesine yerleşen Blok3, bu kez müziğiyle değil, yaşanan ani bir gelişmeyle gündeme geldi. Sevilen şarkıların platformdan bir anda kaldırılması, hayranları şaşkına çevirirken Blok3'ten gelen açıklama dikkat çekti. Sosyal medyada sert ifadeler kullanan rapçinin sözleri sonrası "Şarkılar neden yok?", "Tekrar yüklenecek mi?" soruları gündemin merkezine oturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor...

BLOK3 NE AÇIKLAMA YAPTI?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulunan Blok3, 'Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin' ifadelerini kullandı.

ŞARKILAR GERİ YÜKLENDİ Mİ?

Blok3, bu sözlerinin hemen ardından yayımladığı yeni mesajına; 'Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler' notunu düştü.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI MI?

Evet, Blok3'ün birçok popüler parçası Spotify'dan erişime kapatıldı. Özellikle "Kusura Bakma" gibi yüksek dinlenme sayılarına ulaşan şarkıların platformda görünmemesi, kısa sürede dinleyicilerin dikkatini çekti. Yaşanan bu ani durum, sosyal medyada geniş bir tartışma başlatırken müzik dünyasında da şaşkınlık yarattı.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN NEDEN KALDIRILDI?

Blok3, yaptığı açıklamada şarkılarının ve albümünün kendi bilgisi dışında kaldırıldığını ifade etti. Rapçi, e-posta hesabının ele geçirilmiş olabileceğine dair duyumlar aldığını ve bunun yetkisiz bir işlem zincirine yol açmış olabileceğini belirtti. Şarkıların neden kaldırıldığına dair net ve resmi bir açıklama henüz yapılmazken, Blok3 konunun ciddi olduğunu vurguladı.

HANGİ ALBÜMÜ KALDIRILDI?

Blok3'ün açıklamasına göre "Obsesif" isimli albümü Spotify'dan tamamen kaldırıldı. Bununla birlikte albüm dışında kalan beş şarkının da platformdan silindiği ortaya çıktı. Rapçi, yaşananların tesadüf olmadığını savunarak sürecin arkasındaki isimlerin ortaya çıkacağını dile getirdi.

SON DURUM NEDİR?

Blok3, şarkılarının kaldırılmasıyla ilgili olarak hukuki süreci başlatacağını duyurdu. Konunun yargıya taşınacağını açıklayan rapçi, yaşananların hesabının sorulacağını ifade etti. Şu an itibarıyla kaldırılan albüm ve şarkılar Spotify'da hâlâ yer almıyor ve gözler sürecin nasıl sonuçlanacağına çevrilmiş durumda.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3, 2025 yılında yayınladığı "Git", "Napıyosun Mesela?", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin", "Aklına Ben Gelicem", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Güzel ve İddialı" gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Türk rap sanatçısıdır. Spotify Wrapped 2025 verilerine göre Türkiye'de yılın en çok dinlenen ismi olmayı başaran Blok3, özellikle "Sevmeyi Denemedin" ile yılın en çok dinlenen şarkısına imza attı. Spotify'da yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçalarıyla dikkat çeken rapçi, müziğinin yanı sıra açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmektedir.