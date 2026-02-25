Haberler

Bitlis okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bitlis okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası gözler Valilikten yapılacak açıklamalara çevrildi. "Bitlis okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okul yok mu?" sorusu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Bitlis Valiliği'nden gelecek kar tatili duyurusu yakından takip ediliyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

Bitlis'te Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Bitlis genelinde dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışlı bir periyot başlıyor. Özellikle yüksek nem ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Hafif Kar Yağışı

Perşembe günü Bitlis'te gökyüzü kapalı olacak ve hem gündüz hem de gece saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

Bitlis okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

• Detay: Kar yağışı ihtimali gündüz %65, gece ise %55 seviyelerinde. Güneyden saatte 9 mph (yaklaşık 14 km) hızla esecek rüzgarla birlikte nem oranı %93'e kadar çıkacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk

Cuma günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte sıcaklıkların sert bir düşüş yaşaması öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -7°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -7°C

• Detay: Gün boyu sıcaklığın dondurucu seviyelerde sabit kalması bekleniyor. Yoğun bulutluluk ve soğuk hava, buzlanma riskini en üst seviyeye çıkaracak.

Meteorolojik Uyarı: Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesine, şehir merkezinde ise kuvvetli buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olması büyük önem arz etmektedir.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Soldaki çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor!
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Soldaki çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor!
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı