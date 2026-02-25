Bitlis okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 26 Şubat Perşembe Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

Bitlis'te Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Bitlis genelinde dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışlı bir periyot başlıyor. Özellikle yüksek nem ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Hafif Kar Yağışı

Perşembe günü Bitlis'te gökyüzü kapalı olacak ve hem gündüz hem de gece saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gündüz %65, gece ise %55 seviyelerinde. Güneyden saatte 9 mph (yaklaşık 14 km) hızla esecek rüzgarla birlikte nem oranı %93'e kadar çıkacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk

Cuma günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte sıcaklıkların sert bir düşüş yaşaması öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -7°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -7°C

• Detay: Gün boyu sıcaklığın dondurucu seviyelerde sabit kalması bekleniyor. Yoğun bulutluluk ve soğuk hava, buzlanma riskini en üst seviyeye çıkaracak.

Meteorolojik Uyarı: Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesine, şehir merkezinde ise kuvvetli buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olması büyük önem arz etmektedir.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.