Yok böyle kutlama! Son 32'ye kalınca resmen ülkeyi yaktılar
Bosna Hersek, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu son maçında Katar'ı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve son 32 turuna kaldı. Tarihi başarının ardından Bosna cephesinde büyük kutlamalar yapıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Bosna Hersek, sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı.
BOSNA HERSEK TURU KAPTI
Katar karşısında kritik bir galibiyet alan Bosna Hersek, Dünya Kupası'nda adını son 32 turuna yazdırdı. 1 puanda kalan Katar ise bu sonuçla turnuvaya veda etti.
BÜYÜK KUTLAMALAR YAPILDI
Son 32 turuna yükselen Bosna Hersek'te maçın ardından büyük sevinç yaşandı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar, alınan galibiyetin ardından tur sevincini coşkuyla kutladı.