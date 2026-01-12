Bingöl okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl'de 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmediği gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışı sonrası "Bingöl okullar tatil mi?", " Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları sıkça araştırılırken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Bingöl'de Yoğun Kar Alarmı: Gece Saatlerinden İtibaren Etkisini Artıracak

Bingöl'de kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Pazartesi akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, gece yarısından itibaren yoğun kar yağışına dönüşecek. 18.00–24.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 1 derece civarında seyrederken, nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman 40–45 km/saat hıza ulaşması, yağışla birlikte olumsuzluk riskini artırıyor.

Salı günü gece ve sabah saatlerinde Bingöl genelinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık 0 ile -1 derece arasında değişirken, günün ilerleyen saatlerinde yağışın karla karışık yağmur ve ardından tekrar kar yağışı şeklinde devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı -3 dereceye, hissedilen sıcaklık ise -7 dereceye kadar düşecek. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

5 günlük hava tahminine göre Bingöl'de sert kış koşulları hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Salı günü yoğun kar yağışıyla birlikte sıcaklık -1 ile 2 derece arasında olacak.

Çarşamba günü itibarıyla yağış etkisini kaybedecek ancak soğuk hava hâkim olacak, sıcaklık -5 ile -2 derece arasında seyredecek.

Perşembe ve Cuma günleri en düşük sıcaklık -14 dereceye kadar inecek.

Cumartesi günü ise soğuk hava devam ederken sıcaklık -11 ile -1 derece arasında olacak.

Uzmanlar, Bingöl ve çevresinde özellikle gece ve sabah saatlerinde don, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.