Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİM, resmi unvanıyla BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 1995 yılında kuruldu ve aynı yılın eylül ayında faaliyete başladı. Şirket, Topbaş ailesiyle anılan Merkez Bereket Gıda ve Naspak Gıda şirketlerinin en büyük ortakları arasında yer aldığı halka açık bir şirket. Hisselerinin yüzde 71,14'ü Borsa İstanbul'da işlem gören BİM'in Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı Mahmud Muhammed Topbaş. 31 Mart 2026 itibarıyla Türkiye, Fas ve Mısır'da toplam 14 bin 576 mağazası bulunan BİM'in 2023 verilerine göre 86 bin 647 çalışanı bulunuyor. BİM kimin, sahibi kim, kurucuları kimler, kaç mağazası var ve kaç kişi çalışıyor soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte BİM'e ilişkin tüm detaylar.

BİM KİMİN?

BİM, halka açık bir şirket. Şirketin hisselerinin yüzde 71,14'ü Borsa İstanbul'da işlem görüyor. 31 Mart 2026 itibarıyla şirketin ortaklık yapısı şöyle:

Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 15,41

Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 11,92

Diğer halka açık olmayan paylar: Yüzde 1,54

Halka açık kısım: Yüzde 71,14

BİM'İN SAHİBİ KİM?

BİM'in en büyük ortakları, Topbaş ailesiyle anılan Merkez Bereket Gıda ve Naspak Gıda şirketleri. Şirketin kurucuları arasında yer alan Mustafa Latif Topbaş, uzun yıllar BİM'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bugün ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı görevlerini Mahmud Muhammed Topbaş üstleniyor.

BİM NE ZAMAN KURULDU?

BİM, 1995 yılında kuruldu ve aynı yılın eylül ayında ilk mağazalarıyla faaliyete başladı. Şirket, Mustafa Latif Topbaş ve Cüneyd Zapsu'nun da aralarında bulunduğu bir grup yatırımcı tarafından kuruldu. BİM, Türkiye'de "sert indirim" olarak bilinen, sınırlı sayıda ürünü düşük fiyatla sunan market modelinin öncüleri arasında yer alıyor.

BİM'İN AÇILIMI NE?

BİM, "Birleşik Mağazalar" ifadesinin kısaltması. Şirketin resmi unvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

BİM'İN KAÇ ÇALIŞANI VAR?

BİM'in 2023 verilerine göre 86 bin 647 çalışanı bulunuyor. Şirket, Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları arasında yer alıyor.

BİM'İN KAÇ MAĞAZASI VAR?

BİM'in 31 Mart 2026 itibarıyla toplam 14 bin 576 mağazası bulunuyor. Mağazaların dağılımı şöyle:

BİM Türkiye: 12.814 mağaza

FİLE Türkiye: 352 mağaza

BİM Fas: 957 mağaza

BİM Mısır: 453 mağaza

BİM HANGİ ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

BİM, Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da da mağazalarıyla faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca Türkiye'de FİLE markasıyla süpermarket formatında hizmet veriyor.

BİM'İN CİROSU NE KADAR?

BİM, 2024 yılında yaklaşık 14,84 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, Türkiye'nin en büyük perakende şirketleri arasında yer alıyor.

BİM HİSSELERİ BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR MU?

Evet, BİM hisseleri Borsa İstanbul'da "BIMAS" koduyla işlem görüyor. Şirketin hisselerinin yüzde 71,14'ü halka açık.