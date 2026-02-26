BİLSEM SONUÇLARI 2026: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen BİLSEM uygulamaları, il tanılama sınav komisyonlarının belirlediği merkezlerde tablet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI 2026

2026 yılı BİLSEM takvimi, ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. 15 Aralık'ta başlayan ön değerlendirme süreci 20 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. Bu süreçte öğrenciler, yetenek alanlarına göre elektronik ortamda yapılan uygulamalara katıldı.

2026 takvimine göre kritik tarih 27 Şubat 2026 olarak açıklandı. Bu tarihte bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Böylece ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen adaylar bir üst aşamaya geçecek.

Sürecin devamında:

30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

06 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

3 Temmuz 2026 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

Bu takvim doğrultusunda 2026 süreci, yaz aylarının sonuna kadar planlanmış durumda.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. Ancak bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Dolayısıyla sonuçların açıklanma tarihi resmi takvime göre netleşmiş durumda.

Velilerin ve öğrencilerin sonuçları, açıklanacağı tarihte ilgili resmi sistemler üzerinden takip etmeleri gerekiyor. Süreç tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, açıklamalar merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 2026 yılı için en çok yöneltilen başlıkların başında geliyor.

Resmi takvime göre:

Ön değerlendirme uygulamaları: 15 Aralık – 20 Şubat 2026

Bireysel değerlendirmeye hak kazananların ilanı: 27 Şubat 2026

Bu tarih, ön değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna duyurulacağı gün olarak öne çıkıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına geçiş yapacak.

Takvim doğrultusunda ilerleyen süreçte ise bireysel değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece çok aşamalı değerlendirme süreci resmi olarak tamamlanmış olacak.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, ön değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler için belirleyici niteliğe sahip.

2026 yılı takvimine göre bireysel değerlendirme uygulamaları:

06 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bu aşamaya katılacak öğrencilerin giriş belgeleri ise 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Öğrencilerin sınav merkezleri ve oturum bilgileri bu belgelerde yer alacak.

Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı olan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Ardından 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında kayıt işlemleri gerçekleştirilecek ve BİLSEM eğitim süreci resmen başlayacak.