BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2026: MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevirdi. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirmelerin ardından sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvim doğrultusunda bugün erişime açılacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

MEB BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Sürecin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi takvimine göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların yayımlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak bireysel değerlendirme sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği itiraz takvimi uygulanacak. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesinleşecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 BİLSEM takviminde bireysel değerlendirme sonuçlarının 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacağı bildirildi.

Resmi takvimde sonuçların açıklanacağı tarih yer alırken, sonuçların ilan edileceği saate ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sonuçlar erişime açıldığı andan itibaren adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği resmi sorgulama ekranları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları yayımlandıktan sonra adaylar, e-Okul sistemi ile meb.gov.tr üzerinden sorgulama yapabilecek.

Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası kullanılarak gerçekleştirilecek. Sonuç ekranında adayların bireysel değerlendirme sürecine ilişkin bilgileri yer alacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen BİLSEM tanılama sürecinde bireysel değerlendirmeler;

Genel zihinsel,

Görsel sanatlar,

Müzik

alanlarında gerçekleştirildi.

Açıklanacak sonuçlar, bu değerlendirmelerin neticelerini kapsayacak.

BİLSEM KESİN KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sonuçların açıklanması ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesinleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2026 yılı BİLSEM kesin kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belirlenen kayıt takvimi dışında kayıt işlemi yapılmayacak. Bu nedenle kayıt hakkı elde eden adayların işlemlerini ilan edilen tarihler içerisinde tamamlamaları gerekecek.