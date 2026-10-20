Bezalel Smotrich kimdir? İsrail Maliye Bakanı Türkiye için ne dedi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bu kez Türk donanmasından söz etti. İbranice yayın yapan ve Orta Doğu haberlerini aktaran sosyal medya platformu Abu Ali Express'e konuşan Smotrich, İsrail'in Türkiye'ye karşı da askeri hazırlık yapması gerektiğini söyledi. Sözleri 20 Ekim 2026'da Türkiye'de gündemin üst sıralarına çıktı.

BEZALEL SMOTRICH TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ?

Bezalel Smotrich, Türkiye'nin çok büyük bir deniz gücü olduğunu ve İsrail'in bunun sonuçlarını incelemesi gerektiğini söyledi. "Türkiye'nin çok ama çok büyük bir donanması var" dedi, ayrıntıya girmedi.

Aynı röportajda Türkiye, Pakistan ve İsrail'e karşı olan ülkelere karşı Yunanistan'la ittifakın güçlendirilmesini istedi. Mısır, Türkiye, Ürdün ve Suriye'yi tek tek sayarak her biri için ayrı hazırlık yapılması gerektiğini savundu. Sunucu, İsrail ordusunda bir "Türkiye Cephesi Komutanı" olup olmayacağını sorunca Smotrich soruyu yanıtsız bıraktı ve ayrıntı vermek istemediğini söyledi.

Smotrich röportajda Lübnan'da İsrail'in kontrol ettiği toprakların en azından bir bölümünün ilhak edilmesini de istedi. Gazze için ise Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesine dayanan planı savundu.

BEZALEL SMOTRICH KİMDİR?

Bezalel Smotrich, İsrail'in Maliye Bakanı ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin lideri. Aralık 2022'den beri Binyamin Netanyahu hükümetinde görev yapıyor. Avukatlık ruhsatı var.

Maliye Bakanlığı'nın yanında Savunma Bakanlığı'nda da bakanlık koltuğu bulunuyor. Bu görevle işgal altındaki Batı Şeria'da sivil yönetimden sorumlu. Şubat 2023'te bölgenin yönetimine ilişkin yetkilerin önemli bir kısmı ona devredildi.

BEZALEL SMOTRICH KAÇ YAŞINDA?

Bezalel Smotrich 46 yaşında. 27 Şubat 1980'de doğdu.

BEZALEL SMOTRICH NERELİ?

Bezalel Smotrich, İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki Haspin yerleşiminde doğdu. Çocukluğunu ve gençliğinin ilk yıllarını Batı Şeria'daki Beit El yerleşiminde geçirdi. Babası Haim Yehuda Smotrich de haham. Bugün eşi Revital ile Batı Şeria'daki Kedumim yerleşiminde oturuyor.

Din eğitimini Merkaz HaRav başta olmak üzere çeşitli yeşivalarda aldı. Hukuk okudu ve ardından avukatlık ruhsatı aldı. Askerlik görevini İsrail ordusunun Genelkurmay Harekat Dairesi'nde sekreter olarak yaptı.

BEZALEL SMOTRICH HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bezalel Smotrich siyasete sivil toplum tarafında başladı: 2012'de Batı Şeria ve Negev'deki Filistin yapılaşmasına karşı dava açan Regavim adlı örgütün kurucuları arasında yer aldı. 2009 ve 2013 seçimlerinde aday oldu ama meclise giremedi.

Knesset'e ilk kez Mart 2015'te Yahudi Evi listesinden girdi ve meclis başkan yardımcısı seçildi. Haziran 2019'da Ulaştırma Bakanı oldu, bu görevi 2020'ye kadar sürdü. Aralık 2022'de kurulan hükümette Maliye Bakanlığı'na getirildi. 2023'te Norveç Yasası olarak bilinen düzenlemeyle milletvekilliğinden ayrıldı ve bakanlığa devam etti.

BEZALEL SMOTRICH HANGİ PARTİDEN?

Bezalel Smotrich, Dini Siyonizm Partisi'nin genel başkanı. 2018'de Yahudi Evi içindeki Tkuma kanadının başına geçti, 2021 seçimlerine Dini Siyonizm ittifakının lideri olarak girdi. 2022 seçimlerinde Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü partisiyle ortak liste kurdu; liste Knesset'te 14 sandalye kazandı.