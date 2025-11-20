Bez Bebek dizisi ne zaman bitti? Bez Bebek dizisi ne zaman yayınlandı?

Türkiye'nin en sevilen çocuk dizilerinden Bez Bebek, fantastik ve eğlenceli hikâyesiyle uzun yıllar izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, bu unutulmaz dizi ilk olarak ne zaman ekranlara geldi ve ne zaman final yaparak yayın hayatına son verdi? İşte Bez Bebek'in yayın tarihleri ve diziye dair merak edilen bilgiler haberin devamında yer alıyor.

BEZ BEBEK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Dizi, 20 Eylül 2007 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelmiştir. Focus Film tarafından hazırlanan Bez Bebek, fantastik, komedi, dram ve çocuk türlerini bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Dizinin yapımcılığını Nilgün Sağyaşar, yönetmenliğini ise Serpil Kurtça üstlenmiştir.

BEZ BEBEK DİZİSİ NE ZAMAN BİTTİ?

Dizi, toplam 3 sezon süren yayın hayatını, 2 Nisan 2010 tarihinde 101. bölümü ile tamamlayarak sona erdirdi. Tekrar bölümleri ise 1 Ağustos 2018 itibarıyla a2 kanalında yayımlanmaya başladı ve gördüğü ilgi sayesinde Türkiye'nin en çok tekrar edilen dizilerinden biri hâline geldi.

BEZ BEBEK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin unutulmaz çocuk dizilerinden Bez Bebek, fantastik ve eğlenceli bir hikâyeye sahipti. Dizinin merkezinde, sahipleri tarafından terk edilen oyuncaklar bulunuyor ve bu oyuncaklar "Oyuncak Dünyası" adı verilen masalsı bir yere gönderiliyordu. Burada, bir bez bebek olan Nana, 100 yıllık hayalini gerçekleştirmek ister: İnsan gibi yaşamak ve duyguları hissetmek. Doğum gününde dileği kabul edilir; artık gündüzleri insan gibi yaşarken geceleri tekrar bez bebeğe dönüşür. Ancak bu süreç bir yıl boyunca devam edecektir.

Nana'nın insan olma yolculuğu, kötü kalpli oyuncak Şoker'in engellemeleriyle doludur. Aynı dileğe sahip olan Şoker, Nana'nın hayalini gerçekleştirmesini engellemeye çalışır. Bu süreçte Nana, eski sahibi Makbule, Oyuncak Dünyası'nın koruyucusu Kulina, Şoker'in kötülükleri ve Hakan'a olan aşkı ile başa çıkar. Dostluk, iyilik-kötülük çatışması, aile ve sevgi temaları dizinin ön plana çıkan unsurlarıdır.

BEZ BEBEK DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYORDU?

Bez Bebek, zengin ve renkli bir oyuncu kadrosuna sahipti:

Evrim Akın – Nana: İnsan olmayı isteyen iyi kalpli bez bebek.

Tan Sağtürk / Alpay Atalan – Hakan Ertürk: Nana'nın aşkı, kararsız ve zaman zaman duygusal çatışmalar yaşayan karakter.

Oya Aydoğan – Kulina/Sulina: Oyuncaklar Dünyası'nın koruyucusu ve Nana'yı kötülüklerden koruyan peri.

Sevinç Aktansel – Makbule: Nana'nın eski sahibi ve sırlarını bilen kişi.

Mehmet Usta – Şoker: Nana'nın insan olmasını engellemeye çalışan kötü kalpli oyuncak.

Fatoş Kabasakal – Simge: Hakan'ın kötü niyetli nişanlısı.

Ege Tanman – Emre Ertürk: Hakan'ın büyük çocuğu, Nana'nın sırrını ikinci öğrenen kişi.

Reyhan Asena Keskinci – Yağmur Ertürk: Hakan'ın küçük çocuğu, Nana'nın sırrını ilk öğrenen kişi.

Sibel Kasapoğlu – Özge: Simge'nin kızı ve Emre ile sürekli çatışma yaşayan karakter.

Tuğrul Arsever – Volkan Keskin: Hakan'ın iş ortağı ve dizide renk katan yan karakter.

Turan Cihan Şimşek – Selim: Hakan'ın amcasının oğlu, aşk hikâyelerinde rol alır.

Begüm Öner – Petek: Okul müdüresinin yeğeni, Selim'e aşıktır.

Elif Ceren Balıkçı – Pompirikya: Kulina'nın torunu, çeşitli maceralara karışır.

Deniz Özerman – Belgin: Okulun fen öğretmeni ve Volkan'a aşıktır.

Dizide ayrıca Şükran Ovalı, Yeliz Tektaş, Eda Yılmaz, Tevfik Yapıcı, Necip Memili, Fatoş Sılan, Ferdi Atuner, Pınar Aylin ve Yılmaz Gruda gibi oyuncular da önemli yan rollerde yer almıştır.