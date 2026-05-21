Haberler

ABD Başkanı Trump Polonya'ya ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile iyi ilişkileri nedeniyle Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceğini duyurdu. Trump, daha önce asker sayısını azaltmayı düşündüğünü belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Polonya'ya ilave asker konusunda açıklamalarda bulundu.

İLAVE 5 BİN ASKER GÖNDERME KARARI

Trump, Polonya'da kendisinin de destek verdiği Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, söz konusu ilişkiler ışığında bu ülkeye ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE “AZALTMAYI DÜŞÜNÜYORUM” DEMİŞTİ

Trump, daha önceki açıklamalarında, Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü ifade etmişti.

Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." demişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı

Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı