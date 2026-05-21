ABD Başkanı Trump Polonya'ya ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile iyi ilişkileri nedeniyle Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceğini duyurdu. Trump, daha önce asker sayısını azaltmayı düşündüğünü belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Polonya'ya ilave asker konusunda açıklamalarda bulundu.
İLAVE 5 BİN ASKER GÖNDERME KARARI
Trump, Polonya'da kendisinin de destek verdiği Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, söz konusu ilişkiler ışığında bu ülkeye ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı.
DAHA ÖNCE “AZALTMAYI DÜŞÜNÜYORUM” DEMİŞTİ
Trump, daha önceki açıklamalarında, Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü ifade etmişti.
Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." demişti.