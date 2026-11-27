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Beyaz Saray Düştü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları sinemaseverlerin gündeminde. 2013 yapımı film, 2012 yılında büyük bölümü Kanada'nın Montreal kentinde çekildi. Başrollerini Channing Tatum ve Jamie Foxx'un paylaştığı filmde Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, James Woods ve Richard Jenkins gibi isimler de yer aldı. Türkiye'de 12 Temmuz 2013'te vizyona giren Beyaz Saray Düştü, 2 saat 12 dakikalık süresiyle aksiyon dolu bir hikâye sunuyor.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Beyaz Saray Düştü filminin çekimlerinin büyük bölümü Kanada'nın Quebec eyaletindeki Montreal kentinde gerçekleştirildi. Filmin ana çekim mekânı Montreal'deki Mel's Cité du Cinéma stüdyoları oldu. Bu stüdyolarda Beyaz Saray'ın iç mekânları için yaklaşık 45 ayrı set kuruldu.

Montreal'deki Maisonneuve Parkı da filmin önemli çekim noktaları arasında yer aldı. Parkta Başkan'ın basketbol sahası ile Beyaz Saray bahçelerinin bazı bölümleri inşa edildi, filmdeki araba kovalamaca sahneleri de burada çekildi. Bunun yanı sıra Washington'da Beyaz Saray'ın dış cephesini ve çevresini gösteren bazı ek çekimler yapıldı.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Beyaz Saray Düştü filminin çekimleri 2012 yılının yaz aylarında Montreal'de başladı. Yaklaşık 82 gün süren çekimler, 2012 yılının sonunda tamamlandı. Film, ABD'de 28 Haziran 2013'te, Türkiye'de ise 12 Temmuz 2013'te vizyona girdi.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin kahramanı John Cale, Capitol Polisi'nde görev yapan bir memurdur. Kızı Emily'nin gözünde değerli biri olmak isteyen Cale, Abd Başkanı'nın koruma ekibine katılmak için başvurur ancak başvurusu reddedilir. Hayal kırıklığını kızına anlatmakta zorlanan Cale, siyasete meraklı kızını Beyaz Saray'a bir geziye götürür.

Tam o sırada ağır silahlı paramiliter bir grup Beyaz Saray'ı ele geçirir. Kontrolü kaybeden hükümet karmaşanın içine sürüklenirken, ülkenin ve Başkan James Sawyer'ın kaderi John Cale'in elinde kalır. Kızından ayrı düşen Cale, bir yandan Başkan'ı korumaya, diğer yandan kızını kurtarmaya çalışır.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Beyaz Saray Düştü filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Channing Tatum: John Cale

Jamie Foxx: ABD Başkanı James Sawyer

Maggie Gyllenhaal: Gizli Servis Ajanı Carol Finnerty

Jason Clarke: Emil Stenz

Richard Jenkins: Temsilciler Meclisi Başkanı Eli Raphelson

Joey King: Emily Cale

James Woods: Martin Walker

Nicolas Wright: Rehber Donnie Donaldson

Jimmi Simpson: Hacker Skip Tyler

Michael Murphy: ABD Başkan Yardımcısı Alvin Hammond

Rachelle Lefevre: Melanie Cale

Lance Reddick: General Caulfield

Garcelle Beauvais: First Lady Alison Sawyer

Kevin Rankin: Carl Killick

Matt Craven: Kellerman

Jake Weber: Ted Hope

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Beyaz Saray Düştü filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturdu. Bağımsızlık Günü, Yarından Sonra ve 2012 gibi büyük bütçeli felaket filmleriyle tanınan Emmerich, bu kez aksiyon türünde bir yapıma imza attı. Filmin senaryosunu ise James Vanderbilt yazdı.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ NE KADAR HASILAT YAPTI?

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Beyaz Saray Düştü, dünya genelinde 205,4 milyon dolar hasılat elde etti. Film, ABD'de 73,1 milyon dolar, ABD dışında ise 132,3 milyon dolar gişe yaptı.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ İLE KOD ADI: OLYMPUS AYNI FİLM Mİ?

Beyaz Saray Düştü, aynı yıl vizyona giren ve Beyaz Saray'a yapılan saldırıyı konu alan Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filmiyle sıkça karıştırılıyor. İki yapım da 2013 yılında gösterime girdi ve benzer bir hikâyeyi işledi. Ancak iki film birbirinden bağımsız. Kod Adı: Olympus'un yönetmenliğini Antoine Fuqua üstlenirken, başrolünde Gerard Butler yer aldı.