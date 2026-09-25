Beşiktaş Valencia Basket hangi kanalda, Beşiktaş Valencia Basket maçı nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki yeni sezon macerası öncesinde gözler Valencia Basket karşılaşmasına çevrildi. "Beşiktaş Valencia Basket hangi kanalda, Beşiktaş Valencia Basket maçı nereden canlı izlenir?" soruları, maç saati yaklaşırken arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Kritik mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına ve canlı olarak nasıl takip edilebileceğine dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET HANGİ KANALDA, BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Beşiktaş, Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonunda sezonu İspanya temsilcisi Valencia Basket karşısında açacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, maçın saatini, yayıncı kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Beşiktaş-Valencia Basket maçına dair tüm yayın detayları.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Valencia Basket arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi hem televizyon platformları hem de internet üzerinden takip etme imkanına sahip olacak.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Siyah-beyazlıların EuroLeague'deki ilk sınavı bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Organizasyonun ilk haftasında yer alan karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki yeni sezon performansı açısından önemli bir başlangıç olacak.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Valencia Basket maçı, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Yayın programında son dakika değişiklikleri yaşanabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde yayıncı kuruluşların güncel akışını kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Beşiktaş ev sahipliği yapacak. Mücadele, İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

S SPORT 2 KAÇINCI KANALDA?

Maçı S Sport 2 üzerinden izlemek isteyenler, kanala Turkcell TV Plus'ta 78. kanaldan ulaşabiliyor. Kanalın yayınları ayrıca internet üzerinden de takip edilebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiğinden, izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmeleri faydalı olacak.

S SPORT PLUS NEREDEN İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın hizmeti olarak hizmet veriyor. Karşılaşma için Digitürk, D Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle S Sport Plus üzerinden maçı izlemek isteyenlerin kanalın dijital platformuna giriş yapması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemenin en kolay yolu, yayıncı kuruluşların resmi platformlarını kullanmak. S Sport 2 ve S Sport Plus aboneleri maçı dijital olarak takip edebilirken, televizyon kullanıcıları Turkcell TV Plus üzerinden yayına ulaşabiliyor. Resmi web siteleri üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman bağlantı kesintileri yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

BEŞİKTAŞ VALENCIA BASKET MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşmanın özet bilgileri şöyle:

Maç : Beşiktaş - Valencia Basket

Organizasyon : EuroLeague

Tarih : 25 Eylül 2026, Cuma

Saat : 20.00

Yer : BJK Akatlar Spor Kompleksi, İstanbul

Yayıncı Kanallar: S Sport 2, S Sport Plus