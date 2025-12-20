Beşiktaş Rizespor maçı canlı nereden izlenir? Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede?

Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Beşiktaş - Rizespor maçı canlı nereden izlenir? İşte Beşiktaş Rizespor canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Rizespor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş - Rizespor maçını canlı yayın ile Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Bein Sports kullanıcıları maçı şifresiz olarak canlı yayın ile izleyebilecekler. Ayrıca Beşiktaş - Rizespor maçı TOD platformundan da canlı izlenebilecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Beşiktaş 11: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Rizespor 11: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe.