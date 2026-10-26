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Beşiktaş maçı neden beIN Sports 2’den yayınlanıyor, neden beIN Sports 1’de yayınlanmıyor?

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Beşiktaş maçı neden beIN Sports 2’den yayınlanıyor, neden beIN Sports 1’de yayınlanmıyor?
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş’ın İstanbul Başakşehir’i ağırlayacağı karşılaşmanın yayın kanalı, siyah-beyazlı taraftarların dikkatini çekti. Maçın alışılagelen beIN Sports 1 yerine beIN Sports 2’den yayınlanacak olmasıyla birlikte “Beşiktaş maçı neden beIN Sports 2’de?” ve “neden beIN Sports 1’de yayınlanmıyor?” soruları sıkça araştırılmaya başlandı.

Bu durumun nedeni, aynı saatte oynanacak bir başka Süper Lig karşılaşması. Beşiktaş – Başakşehir maçıyla aynı saatte, 19.00’da Çaykur Rizespor – Trabzonspor karşılaşması da oynanacak ve bu maç beIN Sports 1’den yayınlanacak. Aynı akşam saat 21.30’da oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de beIN Sports 1 ekranlarında olacak. İşte Beşiktaş – Başakşehir maçının yayınına dair bilinmesi gerekenler.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN BEIN SPORTS 2’DE?

Beşiktaş – Başakşehir karşılaşması, Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçıyla aynı saatte, 19.00’da başlayacak. Aynı anda oynanan iki maçın tek kanaldan yayınlanması mümkün olmadığı için yayıncı kuruluş beIN Sports, karşılaşmaları farklı kanallara dağıttı. Haftalık yayın programına göre Rizespor – Trabzonspor maçı beIN Sports 1’e, Beşiktaş – Başakşehir maçı ise beIN Sports 2’ye verildi.

NEDEN BEIN SPORTS 1’DE YAYINLANMIYOR?

Maçların hangi kanaldan yayınlanacağı, Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports tarafından her hafta açıklanan yayın programıyla belirleniyor. Aynı saate denk gelen karşılaşmalar beIN Sports 1, 2 ve 3 kanallarına dağıtılıyor. Bu hafta 19.00’daki iki maçtan birinin beIN Sports 1’de, diğerinin beIN Sports 2’de yayınlanması bu planlamanın bir sonucu. Saat 21.30’da başlayacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de beIN Sports 1’de yer alacağı için kanalın akşam programı yoğun bir futbol trafiğine sahne olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Başakşehir karşılaşması, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanalda yer alıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanabilir. beIN Sports 2 ücretli bir kanal olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.

BEŞİKTAŞ LİGDE NE DURUMDA?

Ligde sekiz maçta 15 puan toplayan Beşiktaş, son lig maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 yenilmişti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında taraftarı önünde kazanarak yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

BUGÜNÜN SÜPER LİG PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’de bugün saat 19.00’da Beşiktaş – Başakşehir maçı beIN Sports 2’den, Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ise beIN Sports 1’den yayınlanacak. Saat 21.30’da ise RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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