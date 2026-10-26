Beşiktaş maçı neden beIN Sports 2’den yayınlanıyor, neden beIN Sports 1’de yayınlanmıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bu durumun nedeni, aynı saatte oynanacak bir başka Süper Lig karşılaşması. Beşiktaş – Başakşehir maçıyla aynı saatte, 19.00’da Çaykur Rizespor – Trabzonspor karşılaşması da oynanacak ve bu maç beIN Sports 1’den yayınlanacak. Aynı akşam saat 21.30’da oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de beIN Sports 1 ekranlarında olacak. İşte Beşiktaş – Başakşehir maçının yayınına dair bilinmesi gerekenler.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN BEIN SPORTS 2’DE?

Beşiktaş – Başakşehir karşılaşması, Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçıyla aynı saatte, 19.00’da başlayacak. Aynı anda oynanan iki maçın tek kanaldan yayınlanması mümkün olmadığı için yayıncı kuruluş beIN Sports, karşılaşmaları farklı kanallara dağıttı. Haftalık yayın programına göre Rizespor – Trabzonspor maçı beIN Sports 1’e, Beşiktaş – Başakşehir maçı ise beIN Sports 2’ye verildi.