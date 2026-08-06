UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı futbolseverleri ekran başına topluyor. Temsilcimiz Beşiktaş, yeni sezon Avrupa serüvenindeki ilk önemli sınavlarından birinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar ise maçın yayın bilgileri, başlama saati ve rövanş tarihiyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Hradec Kralove Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor nereden izlenir? Hradec Kralove Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş karşılaşması futbolseverler tarafından S Sport Plus ve tv100 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Çekya'daki FINEP Arena'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın canlı yayını, Türkiye'de belirtilen iki yayıncı kuruluş tarafından izleyicilerle buluşturulacak.

HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı, S Sport Plus ve tv100 üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler tv100 yayınını tercih edebilirken, dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus yayınını kullanabilecek.

HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Çekya'daki FINEP Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Rumen hakem Mircea Fesnic yönetecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, David Horejs'in çalıştırdığı Hradec Kralove karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir sonuç almayı hedefleyecek.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Bu eşleşmeyi kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Elenen ekip ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibine karşı devam edecek.