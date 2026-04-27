Beşiktaş Karagümrük muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK DERBİSİNDE HEYECAN DORUKTA: KARTAL YARALARINI SARMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında dev bir İstanbul randevusu futbolseverleri bekliyor. Ligde 55 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, son hafta yaşadığı Samsunspor mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise 20 puanla ligin dibine demir atmış durumda ve İkas Eyüpspor yenilgisinin ardından Dolmabahçe’den puan ya da puanlarla ayrılarak ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TARİHİ REKABETTE 18. RANDEVU: BEŞİKTAŞ’IN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Siyah-beyazlılar ile kırmızı-siyahlılar, Süper Lig tarihinde bugün 18. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte oynanan 17 maçlık serüvende Beşiktaş'ın ezici bir üstünlüğü göze çarpıyor; Kartal 12 kez galibiyet sevinci yaşarken, Karagümrük yalnızca 2 kez sahadan üç puanla ayrılabildi. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 37 kez sarsarken, kalesinde 12 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakadan da siyah-beyazlılar 2-0'lık net bir skorla galip ayrılmıştı.

SERGEN YALÇIN İÇİN DALYA GÜNÜ: DALYA HEYECANI DOLMABAHÇE’DE

Beşiktaş’ın efsane ismi ve teknik direktörü Sergen Yalçın için bu karşılaşmanın anlamı çok büyük. Deneyimli teknik adam, Karagümrük mücadelesiyle birlikte Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak "dalya" diyecek. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geride kalan 99 lig maçında 57 galibiyet ve 18 beraberlik alarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

KADRODA MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER: KALE DEVIS VASQUEZ’E EMANET

Ev sahibi ekipte eksikler teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. Kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Amir Murillo ile sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz bu akşam forma giyemeyecek. Kalede eldivenleri, devre arası transfer döneminde takıma katılan Devis Vasquez'in devralması bekleniyor. Ayrıca Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan gibi isimler sarı kart sınırında bulunuyor; bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.

KARAGÜMRÜK’ÜN SAVUNMA KABUSU: DEPLASMANDA GOL YEME SERİSİ

Konuk ekip Fatih Karagümrük, savunma anlamında kabus gibi bir istatistikle Dolmabahçe'ye geliyor. Dış sahada oynadığı son 33 maçın tamamında kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, kulüp tarihinin bu kötü rekoruna son vermeyi hedefliyor. Ancak bugüne kadar Beşiktaş deplasmanında çıktıkları 8 maçın hiçbirinde gol yemeden maçı tamamlayamamış olmaları, işlerinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

MUHTEMEL 11’LER: SAHAYA KİMLER ÇIKACAK?

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala teknik adamların sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar şu şekilde şekillendi:

• BEŞİKTAŞ : Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Hyeon Gyu Oh.

• FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Barış, Tiago, Larsson, Serginho.