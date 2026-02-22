Beşiktaş Göztepe CANLI nereden izlenir, Beşiktaş Göztepe maçı nasıl izlenir?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesi Beşiktaş – Göztepe maçıyla devam ediyor. Beşiktaş Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için tüm izleme seçenekleri burada! Maçın yayın saatinden, TV kanallarına ve online yayın platformlarına kadar merak edilen tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, futbolseverler için büyük heyecan yaratıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak takip edebilecek. Hem televizyon hem de internet platformları üzerinden maç keyfi yaşamak mümkün olacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN, FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan yayınlanacak olan maç, ayrıca Türksat uydusu üzerinden de erişilebilir. İnternet üzerinden şifreli platformlarla da maçın canlı yayınını izlemek mümkün. Futbolseverler, evlerinden veya mobil cihazlarından rahatlıkla maçı takip edebilir.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Beşiktaş-Göztepe maçı, 22 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Maç günü, taraftarlar stadyumda veya ekran başında takımlarını desteklemek için hazır olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ve Göztepe'nin karşılaşması saat 20:00'de başlayacak. Taraftarların maçı kaçırmaması için yayın saatinden önce yerlerini almaları öneriliyor.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in bu kritik mücadelesi, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Stadyum atmosferini yaşamak isteyenler, biletlerini önceden temin ederek maç günü tribünde yerlerini alabilir.

İLK 11'LER: