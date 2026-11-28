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Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu mu soruları derbi öncesinde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İki takımın resmi maç kadroları henüz açıklanmadı. Kadroların, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala duyurulması bekleniyor. Beşiktaş'ta dizinden sakat olan Emmanuel Agbadou'nun forma giymesi beklenmezken, cezası sona eren Orkun Kökçü'nün oynaması bekleniyor. Galatasaray'da ise diz ameliyatı geçiren Victor Osimhen'in durumu maç günü netleşecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş ve Galatasaray'ın resmi maç kadroları henüz açıklanmadı. İki kulübün de kadrolarını, derbinin başlamasına yaklaşık bir saat kala resmi hesapları üzerinden duyurması bekleniyor. Teknik heyetlerin son antrenmanların ardından kadroya ilişkin kararlarını netleştireceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş'ta diz sakatlığı yaşayan Emmanuel Agbadou'nun derbide forma giymesi beklenmiyor. Sarı kart cezası nedeniyle bir maç forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün cezası sona erdi. Deneyimli orta saha oyuncusunun Galatasaray karşısında sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR

Galatasaray'da diz ameliyatı geçiren Victor Osimhen, bireysel çalışmalara başladı. Nijeryalı golcünün derbide ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Osimhen'in maça yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

Arka adale sakatlığı yaşayan Rafael Leao'nun derbiye yetişmesi beklenmiyor. Yine arka adale sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin durumu belirsizliğini koruyor. Burun kırığı nedeniyle ameliyat olan Deniz Gül'ün ise koruyucu maskeyle kadroda yer alabileceği belirtiliyor. Son kontrollerden olumlu sonuç alan İsmail Jakobs ve Mario Lemina'nın da forma giyebilecek durumda olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş Galatasaray derbisinin düdüğünü Oğuzhan Çakır'a verdi. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak, dördüncü hakem ise Alper Akarsu olacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Trendyol Süper Lig'de 12 haftanın ardından Galatasaray, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasındaki 6 puanlık fark, derbinin zirve yarışı açısından önemini artırıyor.