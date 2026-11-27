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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman sorusu, derbi haftasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Derbinin düdüğünü ise hakem Oğuzhan Çakır çalacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçı olacak. Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle derbi, haftanın son günü olan pazartesiye planlandı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca beIN CONNECT platformu üzerinden de izlenebilecek. Maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Derbi, İstanbul Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş Galatasaray derbisinin düdüğünü Oğuzhan Çakır'a verdi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Beşiktaş Galatasaray derbisi ertelenmeyecek. Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı Hapoel Beer-Sheva maçının ardından gündeme gelen erteleme sorularına Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen yanıt verdi. Özen, Galatasaray derbisi için erteleme talebinde bulunmayacaklarını açıkladı. TFF'den de maçın tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik kararı çıkmadı.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan ve 7 Kasım'da ameliyat olan Victor Osimhen'in, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Nijeryalı golcünün maça yedek başlaması ve ikinci yarıda süre alması öngörülüyor.