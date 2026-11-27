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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında aldığı galibiyetin ardından Batum'da yaşanan polis müdahalesi ve tribünlerdeki gerginlik gündeme geldi. Karşılaşmanın bir süre durmasına neden olan olaylar sonrası UEFA'nın siyah-beyazlı kulübe ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş ceza alacak mı? UEFA Beşiktaş Hapoel BeerSheva maçında ceza verir mi? Detaylar...

BEŞİKTAŞ CEZA ALACAK MI?

27 Kasım 2026 itibarıyla Beşiktaş'a Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle verilmiş resmî bir UEFA cezası bulunmuyor. UEFA'nın konuya ilişkin açıklamasında, maçın güvenliğinden sorumlu olmadığını ve stadyumdaki güvenlik müdahalelerinin yerel yetkililer tarafından gerçekleştirildiğini belirttiği görüldü.

UEFA'NIN BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI AÇIKLAMASI

UEFA, 26 Kasım'da oynanan karşılaşmanın Batum'da yapılmasına ilişkin kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Türkiye'deki ilgili yerel makamların tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda kendilerine iletildiğini açıkladı. Kurum ayrıca maçın organizatörü olmadığını, stadyumdaki güvenlik konularından sorumlu tutulamayacağını ve müdahalelerin yerel yetkililer tarafından kararlaştırılıp uygulandığını bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA GİRİŞİM AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarlara yönelik müdahalelere ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, güvenlik güçlerinin tutumunu kınarken UEFA ve Batum Başkonsolosluğu nezdinde girişimlere başlandığını duyurdu.

TFF'DEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu da Batum'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayımladı. TFF, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleleri kınarken olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi için sürecin takipçisi olunacağını bildirdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE OLDU?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 26. dakikasında tribünlerde yaşanan gerginlik ve polis müdahalesi nedeniyle oyun durdu. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından karşılaşma yeniden başladı.

BEŞİKTAŞ'IN CEZA ALIP ALMAYACAĞINA İLİŞKİN YORUMLAR

Batum'da yaşananların ardından spor yazarları da karşılaşmayı ve UEFA'nın açıklamasını değerlendirdi. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Doğan ve Mustafa Çulcu'nun yorumlarında UEFA'nın tutumu ve yaşanan güvenlik müdahalesi öne çıktı.

BEŞİKTAŞ'A UEFA CEZASI VERİLECEK Mİ?

27 Kasım 2026 itibarıyla UEFA tarafından Beşiktaş'a yönelik açıklanmış bir ceza kararı bulunmuyor. UEFA'nın maçın durmasına ilişkin açıklaması ve kulübün güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili girişimleri gündemdeki yerini koruyor. UEFA'nın olaylara ilişkin değerlendirmesinin ardından disiplin süreci veya olası yaptırımlar konusunda yeni bir açıklama yapılması halinde konu netlik kazanacak.